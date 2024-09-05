Дроны распыляют чрезвычайно горючее вещество — термитную смесь, сжигая все на своем пути.

Украинские дроны распыляют горящую смесь, которая сжигает всё по пути полёта беспилотника. Об этом свидетельствуют видеокадры, запечатлевшие полет дрона и то, как он разбрызгивает горящее вещество и сжигает лесной массив.







Вещество, которое распыляют дроны, — это термит (термитная смесь). Это смесь оксида железа и алюминия, которая горит при экстремальных температурах около 2400 градусов по Цельсию. Существует протокол о запрещении применения на войне удушающих, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств. К таким средствам, предположительно, можно отнести и термит.

Правозащитная организация Human Rights Watch уже резко критиковала использование термита и видит пробел в Женевской конвенции. Якобы использование термита прямо не запрещено, но ограничивается военными целями.

По данным правозащитной организации, такое оружие причиняет особенно мучительные страдания – с момента атаки на людей и даже спустя годы.

Согласно ряду сообщений, судя по всему, украинской армией была предпринята попытка как можно дольше сохранить в тайне использование распыляющих термитную смесь дронов, которые называют «Драконами».



