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kosmos_news
ВОЗ: использование мобильного телефона не повышает риск развития рака
Новое исследование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не выявило связи между использованием мобильного телефона и повышенным риском развития рака. Однако некоторые вопросы остаются открытыми.

В последние годы несколько исследований показали, что использование сотового телефона не вызывает опухолей головного мозга. Исследование ВОЗ теперь подтверждает эти данные.

Не только люди, которые долго звонят по сотовым телефонам или пользуются мобильными телефонами в течение длительного периода времени, не подвержены повышенному риску развития рака. Даже те, кто работает с мобильными телефонами или соответствующей инфраструктурой, не подвергаются повышенному риску опухолей головного мозга или других видов рака.

В исследовании, заказанном и частично профинансированном ВОЗ, ученые изучили 63 исследования, которые проводились в десяти странах в период с 1994 по 2022 год. Как объяснил Марк Элвуд, один из редакторов отчёта ВОЗ, ни одно из этих исследований не выявило повышенных рисков.

Помимо риска опухолей головного мозга у взрослых и детей, в исследованиях также рассматривался рак гипофиза, слюнных желез и лейкемия, пишет 4 сентября портал heise.de. Помимо радиочастот смартфонов, также исследовалось влияние базовых станций, передатчиков сигналов.

Однако, несмотря на анализ десятков исследований последних лет, связь между мобильной связью и развитием опухолей головного мозга нельзя исключать на 100 процентов. Кроме того, пока недостаточно данных для выводов о влиянии еще молодого стандарта мобильной связи 5G.

Эпидемиолог Мартин Рёосли из Базельского университета дал полную ясность по этой теме три года назад. В конечном итоге, по мнению эксперта, 5G имеет более низкое излучение, чем 4G, когда речь идет о передаче сопоставимых объемов данных. А более высокие частоты, используемые 5G, будут менее глубоко проникать в организм.

Кроме того, рекомендуемые ВОЗ предельные значения излучения сотового телефона (значение SAR) в два ватта на килограмм в настоящее время не превышаются ни одним устройством популярных производителей.

Так называемое значение SAR, измеряемое в ваттах на килограмм (Вт/кг), является одним из наиболее важных показателей излучения сотового телефона. Измерения проводятся при максимальной мощности. Значения показывают, насколько высокой может быть максимально возможная радиационная нагрузка смартфона.

Федеральное ведомство по радиационной защите ФРГ ведет регулярно обновляемую базу данных значений SAR современных смартфонов. На основе этих данных летом был составлен список наименее и наиболее излучающих устройств от популярных производителей, таких как Apple, Blackberry, Fairphone, Google, Honor, HTC, Huawei, LG, Motorola, Nokia, Oneplus, Samsung, Sony, Xiaomi и ZTE.

Топ-10 наименее излучающих мобильных телефонов (значение SAR по состоянию на июнь 2024 г.):

  • ZTE Blade V10 (0,13)
  • Samsung Galaxy Note 10 Plus (5G) (0,19)
  • Samsung Galaxy A80 (0,22)
  • Samsung Galaxy A72 (0,23)
  • LG G7 Thinq (0,24)
  • Samsung Galaxy M20 (0,25)
  • Honor 7A 2018 (0,26)
  • Samsung Galaxy A50 (0,27)

Топ-10 самых излучающих современных мобильных телефонов:

  • Motorola Edge (1,79)
  • ZTE Axon 11 5G (1,59)
  • Asus ROG Phone 6G Ultimate (1,58)
  • Oneplus 6T (1,55)
  • Samsung Galaxy A23 5G (1,49)
  • Asus ROG Phone 7 Ultimate (1,49)
  • Asus ROG Phone 8 Pro (1,49)
  • Oppo Reno 5G (1,36)
  • Oneplus 6 (1,33)
  • Samsung Galaxy Z Fold 4 (1,30)

Motorola Edge имеет самое высокое значение SAR — 1,79 Вт/кг, Samsung Galaxy Note 10 Plus — 0,19, а ZTE Blade V10 — всего 0,13 Вт/кг. Samsung доминирует в списке наименее излучающих мобильных телефонов, но также представлен в топ-10 самых излучающих смартфонов с Galaxy A23 5G и Galaxy Z Fold 4.

Международное агентство по исследованию рака, входящее в состав ВОЗ, продолжает классифицировать мобильную связь как «возможно канцерогенную», как сообщает сайт heise.de. Это означает, что, вероятно, последуют дальнейшие исследования по этой теме.

#смартфоны #технологии #мобильные телефоны
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