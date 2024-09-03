Обозреватель Financial Times назвал Илона Маска неуправляемой геополитической ракетой — он говорит и действует так, как будто более могущественный, чем правительства, и иногда так оно и есть.

Илон Маск по-прежнему не может принимать законы, хотя и действует, как целое правительство, пишет в понедельник, 2 сентября, Гидеон Рахман, главный обозреватель Financial Times по иностранным делам.

Фото: SpaceX

Крупные корпорации и миллиардеры обычно стараются избегать политических разногласий и предпочитают скрытно влиять на власть. Илон Маск иной — он официально поддержал кандидатуру Дональда Трампа на американских президентских выборах, вступил в публичный спор с Верховным судом Бразилии, недавно заявил о неизбежности гражданской войны в Великобритании и раскритиковал Францию за задержание основателя Telegram Паввла Дурова, пишет обозреватель Financial Times.

Влияние Маска заметно от Киева до Пекина. Тот факт, что он контролирует SpaceX, систему спутникового интернета Starlink и Tesla, позволяет ему играть роль в военных конфликтах, в экономическом соперничестве США и Китая и даже — в некоторой степени — в конфликте в секторе Газа. Более того, владение платформой X дает Маску «мощный инструмент, с помощью которого он выражает свои взгляды», объясняет Рахман.

Непредсказуемое поведение и заявления миллиардера в сочетании с масштабом власти и влияния, которые ему дают его богатство и контроль над чрезвычайно важной технологической инфраструктурой, делают его «неуправляемой геополитической ракетой, способной влиять на развитие глобальных событий», полагает публицист.

Роль, которую Маск играет в международных конфликтах и противостоянии разных стран, неоднозначна. Он предоставил Украине систему Starlink, но позже отключила ее, чтобы сорвать атаку украинских подводных дронов на флот российских военных кораблей у берегов Крыма, опасаясь ядерного возмездия Москвы. Более того, он продвигал свой «мирный план» для Украины, который во многом соответствовал требованиям Кремля.

Интересы администрации США и империи Маска расходятся, когда дело касается передачи передовых технологий в Китай. Вашингтон хочет, чтобы Америка продолжала опережать конкурентов в разработке перспективных технологических решений, но Маск открыл гигантский завод Tesla в Шанхае и в этом году объявил о более тесном сотрудничестве компании с Пекином.

Объявление о доставке системы Starlink в сектор Газа вызвало протесты со стороны израильского правительства, которое опасалось, что она попадет в руки ХАМАС, и только после посещения Израиля Маск решил проконсультироваться с властями страны о таких планах.

Администрация США обеспокоена многими шагами миллиардера, однако у его компаний есть возможности, которых нет даже у правительства США. Так, SpaceX поставляет на Украину систему Starlinks. Когда НАСА нужно отправить астронавтов на Международную космическую станцию, об этом также позаботится SpaceX.

Однако у Маска по-прежнему нет возможности принимать законы и обеспечивать их соблюдение, поэтому его полная безнаказанность может быть ограничена введением новых правил в отношении онлайн-СМИ.

Недавно Трамп еще раз заявил, что «определенно» захочет пригласить Маска в свою администрацию, если победит на ноябрьских выборах. Миллиардер ответил на платформе X, что «готов служить». Так что скоро Маск, согласно выводу Financial Times, сможет открыто влиять на решения властей США.

В начале мая портал Axios писал, что Маск имеет некоторый контроль над ключевой мировой инфраструктурой, а глобальные компании, принадлежащие миллиардеру, не подлежат никакому надзору. Все его предприятия выполняют важную социальную функцию и при этом де-факто не подпадают под какое-либо регулирование.