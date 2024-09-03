Китайский самолет Y-9LG был замечен в воздухе во время учений Falcon Strike в Таиланде.

О китайском самолете Y-9LG раньше не было известно каких-либо подробностей, но теперь его сфотографировали в действии во время военных учений в Таиланде. Самолет является частью парка специальных самолетов Китая. Это вариант Shaanxi Y-8/Y-9, сообщает TWZ.



Точно неизвестно, для чего используется самолет. Однако, по данным Naval News, есть предположения, что Y-9LG будет использоваться для радиоэлектронной борьбы и служить своеобразной платформой постановки помех – хотя конкретно это не подтверждено. Это также может быть улучшенная система раннего предупреждения с дополнительными возможностями радиоэлектронной борьбы.



TWZ сообщает, что это платформа постановки помех дальнего действия. Такая система может блокировать средства связи и радиолокационные системы противника электронными сигналами на больших расстояниях.



Новые фотографии были сделаны во время учений Falcon Strike. Это совместные военные учения ВВС Китая и Таиланда, проходящие на базе Королевских ВВС Таиланда "Удорн". По сообщению газеты South China Morning Post, в учениях основное внимание будет уделено силам специального назначения, истребителям и вертолетам для «укрепления военного сотрудничества и решения общих проблем безопасности».







Обе страны убеждены, что это сотрудничество улучшит тактические и технические возможности их войск. Аналитик сообщил газете South China Morning Post, что, в отличие от предыдущих учений, теперь будет воссоздан «более реалистичный сценарий боя». Совместные учения проводятся с 2015 года.

В настоящее время в Таиланде можно увидеть и другие китайские самолеты, такие как самолет дальнего радиолокационного обнаружения KJ-500, несколько военно-морских ударных самолетов и тактические вертолеты. Однако эти самолеты были замечены и в прошлом, когда как четкие фотографии Y-9LG появились впервые.