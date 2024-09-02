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Ученые считают, что криптоинвесторы с большей вероятностью будут иметь психопатические черты
Держатели биткоинов и криптовалют обладают большими психопатическими чертами. К такому выводу пришли ученые из Университета Торонто и Университета Майами в новом исследовании, опубликованном в журнале PLOS One.

Считается, что владельцы цифровых активов демонстрируют более высокий уровень «темных» черт личности, таких как нарциссизм, паранойя, макиавеллизм, психопатия и садизм. Об этом пишет журнал PLOS One, ссылаясь на исследование ученых из Университета Торонто и Университета Майами. PLOS One – международный междисциплинарный рецензируемый научный журнал с открытым доступом для публикаций, который публикует научные исследования и обзоры в сфере естественных и медицинских наук.
Кроме того, сторонники криптовалют, как правило, имеют более сильную потребность в саморазрушению, и считается, что среди них более распространен менталитет жертвы. Таковы результаты исследования, опубликованные ранее журналистами издания Bloomberg.

Важно отметить, что представленные результаты показывают, что владение криптовалютой связано с несколькими ненормативными и, возможно, неадаптивными характеристиками.
 Из заключения исследования

Также сообщается, что держатели цифровых монет с большей вероятностью верят в теории заговора, чаще используют альтернативные медиа-платформы и поддерживают экстремистские группы.

Исследователи опросили 2001 американца – 900 женщин и 1101 мужчину. Около 30% участников исследования заявили, что они владеют или владели криптовалютами. Результат: около 600 сторонников криптовалют существенно отличаются от остальных респондентов по некоторым личностным качествам.

На самом деле, уже было несколько научных работ, которые установили связь между «темными чертами личности» и инвестированием в криптовалюты. Например, исследование ученых Квинслендского технологического университета с участием 556 человек.

Ранее газета New York Post провела исследование под заголовком «Поклонники биткоина — это психопаты, которым плевать на всех». В обзоре литературы авторы ссылаются на другие исследования, которые пришли к аналогичным результатам, и заключают:

Анализ существующей литературы показывает, что владельцы криптовалют обладают непропорциональным количеством ненормативных психологических характеристик и придерживаются ряда неосновных политических убеждений.

Согласно недавнему исследованию, факторами, которые с наибольшей вероятностью указывают на симпатию к криптовалютам, являются, помимо мужского пола, использование медиа – в частности Telegram, Reddit, блогов и X – для получения информации.

Согласно исследованию, биткоин- и криптоинвесторы с большей вероятностью попадут в лагерь сторонников теорий заговора. Тем не менее, сообщается, что они очень доверяют научным экспертам, что авторы объясняют низкой толерантностью к неопределенности. Владение криптовалютами также связано с доверием к правительству, хотя сторонники криптовалют выступали против авторитаризма.

Интересно, что опрошенные держатели криптовалюты, как правило, были более демократическими в политическом отношении и были более позитивны по отношению к очень левым политикам Джо Байдену и Берни Сандерсу, чем к Дональду Трампу. 

Владельцы криптовалют, как правило, молоды, имеют более высокий уровень образования и политических интересов и зарабатывают больше денег. Хотя сторонники криптовалют чаще ассоциировались с афроамериканцами или латиноамериканцами, чем с белыми, исследователи обнаружили связь со тенденцией к «белому национализму». 

Хотя результаты исследования, подтверждают, что сторонники биткоина и криптовалют имеют отрицательные черты личности, данные в целом рисуют неоднозначную картину. Результаты разных исследований, похоже, во многом противоречат друг другу, что также может указывать на то, что сообщество, стоящее за криптовалютами, состоит из личностей из самых разных лагерей.

#криптовалюты #биткоин #инвестиции
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