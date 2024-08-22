Согласно утечкам, изменятся размеры следующего флагмана Samsung.

До выхода Samsung Galaxy S25 Ultra, вероятно, осталось несколько месяцев, но первые утечки о новинке уже появились в сети. Согласно утечкам, Samsung значительно уменьшит края экрана.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Как показывает изображение из источника Ice Universe на X, корпус S25 Ultra будет меньше, чем у S24 Ultra. Ширина уменьшена с 79 до 77,6 мм.



Тем не менее, дисплей станет больше. У Galaxy S24 ширина дисплея составляла 72,3 мм, у S25 Ultra должна быть ширина 73 мм. Размер экрана увеличится с 6,79 дюйма до 6,86 дюйма.

Это достигается за счет более узких краев вокруг экрана. До сих пор Samsung уменьшала эти рамки с каждым поколением, поэтому этот шаг не является большим сюрпризом. Это сделает S25 Ultra таким же большим, как iPhone 16 Pro Max.

Как обычно, к таким утечкам следует относиться с осторожностью. Если Samsung будет следовать нынешней политике, серия S25, включая S25 Ultra, будет представлена в январе 2025 года.