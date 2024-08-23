Управляющий директор американского банка HTSB стал жертвой инвестиционного мошенничества. Он неоднократно переводил злоумышленникам миллионы и таким образом также разворовывал активы банка.

Американский банкир стал жертвой крипто-мошенничества в 2023 году. В результате он потерял $47,1 млн. Как сообщает Министерство юстиции США в пресс-релизе, 53-летний мужчина приговорен к 24 годам тюремного заключения.



Шан Хейнс из Элкхарта был генеральным директором банка Heartland Tri-State Bank (HTSB), работающего в Канзасе. Он присвоил активы клиентов и осуществил одиннадцать переводов с мая по июль 2023 года, в результате чего потерял $47,1 млн.





Деньги оказались на различных криптосчетах, владельцы которых неизвестны. В этом типе афер мошенники убеждают людей совершать платежи, которые считаются инвестициями в криптопродукты. Чтоб получить прибыль, жертве постоянно нужно увеличивать объем инвестиций.

На самом деле мошенники не вкладывают деньги в криптовалюты или связанные с ними проекты. Похоже, в 2023 году у банкира развилась зависимость. Первоначально он инвестировал частные активы, а затем использовал активы банка, которыми управлял.

Среди прочего, он опустошил счет Церкви Христа в Элкхарте, чтобы получить дополнительные $40 000. Инвестиционный клуб Санта-Фе также лишился $10 000.

Банкир даже взял средства из фонда образования в размере $60 000, созданного для его собственной дочери. Elkhart Financial Corporation, очевидно, понесла крупнейшую потерю в один миллион долларов.

Инвестиции Хейнса оказали сильное влияние на банк. В итоге HTSB обанкротился. Федеральному фонду страхования вкладов (FDIC) пришлось вмешаться, чтобы компенсировать вкладчикам огромные потери.

Тем не менее, многие частные инвесторы в криптовалютные проекты по-прежнему жалуются на безвозвратные потери. Сообщается, что ряд частных лиц лишились своих пенсионных накоплений.

После предъявления обвинения в феврале Хейнс признал, что присвоил миллионы долларов. Он извинился в суде за свои действия. Банкир постоянно переводил средства, поскольку мошенники объяснили ему, что это единственный способ вывести уже полученную прибыль от якобы ранее сделанных криптоинвестиций.

На самом деле криптовалюты, в которую Хейнс якобы инвестировал, никогда не существовало.