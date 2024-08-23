Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Банкир потерял $47 млн в результате крипто-мошенничества и был приговорен к 24 годам заключения
Управляющий директор американского банка HTSB стал жертвой инвестиционного мошенничества. Он неоднократно переводил злоумышленникам миллионы и таким образом также разворовывал активы банка.

Американский банкир стал жертвой крипто-мошенничества в 2023 году. В результате он потерял $47,1 млн. Как сообщает Министерство юстиции США в пресс-релизе, 53-летний мужчина приговорен к 24 годам тюремного заключения.

Шан Хейнс из Элкхарта был генеральным директором банка Heartland Tri-State Bank (HTSB), работающего в Канзасе. Он присвоил активы клиентов и осуществил одиннадцать переводов с мая по июль 2023 года, в результате чего потерял $47,1 млн.


Деньги оказались на различных криптосчетах, владельцы которых неизвестны. В этом типе афер мошенники убеждают людей совершать платежи, которые считаются инвестициями в криптопродукты. Чтоб получить прибыль, жертве постоянно нужно увеличивать объем инвестиций.

На самом деле мошенники не вкладывают деньги в криптовалюты или связанные с ними проекты. Похоже, в 2023 году у банкира развилась зависимость. Первоначально он инвестировал частные активы, а затем использовал активы банка, которыми управлял.

Среди прочего, он опустошил счет Церкви Христа в Элкхарте, чтобы получить дополнительные $40 000. Инвестиционный клуб Санта-Фе также лишился $10 000.

Банкир даже взял средства из фонда образования в размере $60 000, созданного для его собственной дочери. Elkhart Financial Corporation, очевидно, понесла крупнейшую потерю в один миллион долларов.

Инвестиции Хейнса оказали сильное влияние на банк. В итоге HTSB обанкротился. Федеральному фонду страхования вкладов (FDIC) пришлось вмешаться, чтобы компенсировать вкладчикам огромные потери.

Тем не менее, многие частные инвесторы в криптовалютные проекты по-прежнему жалуются на безвозвратные потери. Сообщается, что ряд частных лиц лишились своих пенсионных накоплений.

После предъявления обвинения в феврале Хейнс признал, что присвоил миллионы долларов. Он извинился в суде за свои действия. Банкир постоянно переводил средства, поскольку мошенники объяснили ему, что это единственный способ вывести уже полученную прибыль от якобы ранее сделанных криптоинвестиций.

На самом деле криптовалюты, в которую Хейнс якобы инвестировал, никогда не существовало.

#криптовалюты #инвестиции #мошенничество
+
Написать комментарий (0)
Хакеры взломали страницу McDonald's в соцсетях и заработали $700 000 на мусорном токене Grimace
Varta договорилась о реструктуризации с кредиторами, Porsche купит долю в компании
Представлен первый стекинг биткоина на протоколе Proof-Of-Stake для пассивного дохода
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Galaxy Z Fold 6 Slim может стать первым складным смартфоном Samsung с рамкой из титана
+
Инсайдеры назвали 37 смартфонов Xiaomi, которые получат новую HyperOS 2 на базе Android 15
+
COMAC ARJ21 успешно приземлился в аэропорту Соронг на узкой полосе 1600x30 метров
+
OnePlus 12 получил крупное обновление безопасности Android объемом 1,25 ГБ
+
Танкисты РФ оснастили Т-80 гигантским защитным "мангалом" с вентиляцией и походной кроватью
3
Производительность RX 8800 XT с трассировкой лучей будет на уровне RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4080
6
Galaxy Z Fold 6 Ultra может выйти 25 сентября
+
Магистральный тягач Урал LNG получит российский двигатель ЯМЗ-537 на сжиженном газе
+
Исследования Полярной звезды раскрывают тайны ее поверхности и близкого компаньона
1
Видеокарта Radeon RX 8800 XT станет новым флагманом AMD и будет равна по скорости GeForce RTX 4080
2
В сети появились новые изображения Samsung Galaxy S25 Ultra
+
Huawei Watch D2 с манжетой для измерения артериального давления выйдет в конце сентября
+
В России идет строительство новой автодороги до границы с Китаем
1
Стали известны чипсет, скорость зарядки и ёмкость аккумулятора предстоящего Oppo Find X8 Ultra
+
Nvidia и MediaTek объединили усилия, чтобы устранить главный недостаток технологии G-Sync
+
Core Ultra 9 285K легко обошёл Ryzen 9 9950X в Geekbench 6, но AMD готовит Intel неприятный сюрприз
3
Великобритания запустила свой первый спутник-шпион Tyche
+
Microsoft и 8BitDo представили новый джойстик и контроллер для XBox
+
Asus якобы случайно опубликовала сведения о линейке процессоров Ryzen 9000X3D
+
Азербайджан официально подал заявку на вступление в БРИКС
+

Популярные статьи

Немного рассуждений о теории охлаждения ПК
14
10 процессоров долгожителей всех времен — с ними игровому ПК не требовался апгрейд много лет
89
Как узнать, что ваш роутер взломан, и можно ли получить реальный срок за использование чужого Wi-Fi
12
Поклонники Microsoft массово избавляются от консолей Xbox
9
Тестирование системного блока, купленного по цене блока питания
21
Открытие Gamescom 2024 как показатель деградации игровой индустрии
6
9 одиночных игр на ПК, в которые можно играть бесконечно, не теряя интереса годами. Часть 2
6
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S15 OLED S5507
13
Собираем ультрабюджетный ПК за 22000 рублей, способный запустить все современные игры с высоким FPS
44
ТОП-7 процессоров стоимостью от 15 до 30 тысяч рублей, актуальных для игр в 2024 году
16

Сейчас обсуждают

Антон Филимонов
00:46
да тут весь системник так-то хлам
Собираем игровой ПК для 4К за 750 000р – что можно купить, если вас не связывают финансовые проблемы
Колючка
00:45
Объясните ему уже, что заглот пишет статьи тупо для количества, заработать 300 рублей, на качество и рациональность материала ему плевать. Нет, всё-таки АМД - это диагноз.
Собираем игровой ПК для 4К за 750 000р – что можно купить, если вас не связывают финансовые проблемы
Антон Филимонов
00:45
За 850к комп с восьмиядерником))))))
Собираем игровой ПК для 4К за 750 000р – что можно купить, если вас не связывают финансовые проблемы
Антон Филимонов
00:44
Зачем? нада корпус за оверпрайс бесполезный взять.
Собираем игровой ПК для 4К за 750 000р – что можно купить, если вас не связывают финансовые проблемы
Колючка
00:40
Нельзя ли придумать уже более взрослых шуток, хохмы уровня 5 класса уже не канают.
Собираем игровой ПК для 4К за 750 000р – что можно купить, если вас не связывают финансовые проблемы
Антон Филимонов
00:39
Кстати если уж придираться и думать про комплектуху.... брать водянку, которая вероятнее всего не сможет вытащить 14900к в пл2....это сильно...для компа за 850к)))
Собираем игровой ПК для 4К за 750 000р – что можно купить, если вас не связывают финансовые проблемы
Антон Филимонов
00:29
Надо быть пиз...ым чтоб на интел собирать
Собираем игровой ПК для 4К за 750 000р – что можно купить, если вас не связывают финансовые проблемы
Колючка
00:28
и писать про них статьи
9 одиночных игр на ПК, в которые можно играть бесконечно, не теряя интереса годами. Часть 2
Лев корл
00:27
9 процентов не особо впечатляюще Все как я и думал - прироста не будет особого но энергоэффективность повысят хорошо
Intel Core Ultra 285K превзошел i9-14900K и Ryzen 9 9950X в Geekbench, работая на частоте 5,7 ГГц
Колючка
00:03
5000 статей по 300 рублей, это полтора ляма, однушка в городе, где этот кекс живёт
Я написал 5000 текстов на overclockers.ru - поздравьте с юбилеем
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем