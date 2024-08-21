Южная Корея заключила соглашение с SpaceX о запуске нового спутника. Аппарат будет запущен на геостационарную орбиту (GEO) в 2027 году.

На днях Южная Корея и SpaceX заключили еще одно соглашение, направленное на обеспечение запуска нового спутника связи. Аппарат планируется вывести на геостационарную орбиту (GEO) на борту пусковой системы, принадлежащей компании Илона Маска. Конкретная ракета в доступных источниках не уточняется, но наиболее вероятным вариантом использования является система Falcon 9.

Фото: SpaceX Текущие положения соглашения предусматривают вывод на орбиту во второй половине 2027 года южнокорейского спутника связи GEO-KOMPSAT-3 (также известного как Chollian-3). Информацию предоставил недавно созданный научно-исследовательский институт Корейское аэрокосмическое управление (KASA).

Портал Space News 19 августа сообщил, что спутник GEO-KOMPSAT-3 создан для замены устаревшего аппарата GEO-Kompsat-1, который был запущен в космос в 2010 году с помощью европейской системы запуска Ariane 5. Работы по разработке нового аппарата начались в 2021 году с бюджетом чуть более 300 миллионов долларов.

Приборы блока GEO-KOMPSAT-3 предназначены для предоставления услуг широкополосной спутниковой связи (Ka-диапазон), особенно на Корейском полуострове и прилегающих территориях. Спутник будет поддерживать деятельность, направленную на повышение морской и авиационной безопасности, а также деятельность, связанную с кризисным управлением.

Ким Джин Хи, глава корейского космического агентства KASA, подчеркнул, что разработка многоцелевого геостационарного спутника сыграет очень важную роль в развитии отечественных технологий, которые будут способствовать созданию новых спутниковых систем, предназначенных для GEO.

«Это также повысит безопасность страны за счет предоставления услуг спутниковой связи для предотвращения стихийных бедствий и повышения общественной безопасности», — добавил Ким Джин Хи.

Стоит отметить, что описанное соглашение является еще одним примером динамично развивающихся отношений между Южной Кореей и американским технологическим гигантом Илона Маска. В 2022 году SpaceX запустила первый в истории Южной Кореи лунный орбитальный аппарат под названием Danuri («Данури») к Луне. В 2023 и 2024 годах на орбиту на борту ракеты Falcon 9 были выведены первые южнокорейские спутники-разведчики. Остальная часть военных спутников отправится в космос в 2025 году, в том числе благодаря SpaceX.

Южная Корея имеет большие амбиции в развитии внутреннего космического потенциала. Одна из важнейших целей, объявленных в июне этого года, — высадиться на Красной планете и разместить на Марсе национальный флаг к 2045 году. Однако это требует значительных финансовых затрат в корейском космическом секторе.

Ожидается, что в этом помогут финансовые ресурсы в размере 100 триллионов вон (72,6 миллиарда долларов). Развитие и сотрудничество промышленности с исследовательскими центрами будет координировать KASA.