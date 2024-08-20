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kosmos_news
Space24: Индия успешно запустила спутник наблюдения Земли EOS-08
Индия запустила на орбиту свой новейший спутник. Стало известно, что третий орбитальный полет, осуществленный этой страной в 2024 году, прошел успешно.

16 августа Индийское космическое агентство (ISRO) успешно запустило ракету-носитель SSLV (малая ракета-носитель). Это был третий полет этой ракеты и только второй успешный. Целью миссии был запуск нового спутника наблюдения Земли под обозначением EOS-08. Детали этой миссии 20 августа описывает портал Space24 (space24.pl/satelity).
Фото: ISRO Спутник общей массой 175,5 кг выведен на низкую околоземную орбиту (высота 475 км). Он будет наблюдать за планетой с помощью двух инструментов: электрооптической инфракрасной полезной нагрузки (EOIR) и полезной нагрузки глобальной навигационной спутниковой системы-рефлектометрии (GNSS-R). Первый инструмент призван обеспечить возможность наблюдения как днем, так и ночью. Данные, полученные с помощью этого инструмента, будут использоваться, среди прочего, для экологического мониторинга, обнаружения пожаров и наблюдения за вулканической активностью.

В случае с инструментом GNSS-R Индийское космическое агентство описало его как демонстрацию возможности использования дистанционного зондирования для таких приложений, как анализ ветра у поверхности океана, оценка влажности почвы, исследования криосферы в Гималайском регионе, а также наводнений и внутренних территорий.

Спутник EOS-08 также оснащен полезной нагрузкой SiC UV, которая будет использоваться для исследования интенсивности ультрафиолетового излучения в космической среде. Это часть подготовки к пилотируемому полету капсулы Gaganyaan («Гаганьян»), который должен состояться в 2025 году. В рамках этого проекта трое астронавтов проведут несколько дней в космосе на высоте примерно 400 км, испытывая индийскую капсулу перед окончательной сертификацией.

Стоит отметить, что EOS-08 — демонстрационный спутник, который был рассчитан на работу на орбите в течение одного года. По мнению индийских властей, этот проект является технологическим прорывом для страны и закладывает основу для будущих начинаний, которые выведут возможности индийских спутников наблюдения Земли на совершенно новый уровень. 

Как отметил Сридхара Паникер Соманат, исполняющий обязанности президента ISRO, успешный полет малой ракеты-носителя также завершает процесс разработки этой системы запуска. По его словам, успешное завершение этапа разработки ракеты SSLV открывает путь к передаче технологии индийской промышленности, что позволит обеспечить ее серийное производство и эксплуатационное внедрение.

Напомним, система предназначалась для перевозки множества небольших грузов, в основном коммерческих, в том числе связанных с национальной безопасностью. Система была создана для снижения затрат на отдельные миссии, а также обеспечения более частых полетов, чем другие пусковые системы из Индии, такие как PSLV и GSLV.

Имеющаяся информация указывает, что четырехступенчатая ракета SSLV (общая высота 34 м) способна доставить до 500 кг на низкую околоземную орбиту и до 300 кг на солнечно-синхронную орбиту.

#космос #индия #спутник
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