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kosmos_news
Dongfeng Motor выводит на рынок Европы электромобили стоимостью менее 20 000 евро
Новый Nammi Box от Dongfeng отличается шикарными деталями, выдвижными дверными ручками, безрамными окнами, двухцветным внешним видом и просторным салоном.

Китайский производитель автомобилей Dongfeng Motor пока незначительно представлен за пределами Китая. Ситуация должна измениться в 2024 году. Один из самых дешевых электромобилей в Европе скоро будет доступен на рынке. 

Модель Nammi Box EV будет доступна по цене около €19 615, что удовлетворит желание многих приобрести электромобили стоимостью менее €20 000.
Изображение: Dongfeng
Новая модель от старейшего и крупнейшего китайского производителя автомобилей является самой дешевой на сегодняшний день у Dongfeng Motor. Nammi Box EV — компактный электрический внедорожник, базовая версия которого оснащена литий-железо-фосфатной батареей (LFP) емкостью 32 кВтч. 

Электромобиль должен быть рассчитан на дальность езды на одной зарядке около 300 километров. Будучи четырехдверным автомобилем длиной чуть более четырех метров, электромобиль должен быть идеален в качестве городского транспортного средства. Сообщается, что используемая собственная архитектура автомобиля была разработана специально для компактных электромобилей.

Renault анонсировала электрический Twingo в 2026 году, Volkswagen планирует выпустить ID.1 в 2027 году. Но китайцы, похоже, быстрее и все больше заявляют о себе как о конкурентах европейских автопроизводителей. 

Пятиместный Nammi Box рекламируется как альтернатива Citroen e-C3, разница в цене составляет чуть более €3300. Продажи начнутся в Швейцарии в этом году — бронирование уже возможно. Норвегия также попала в список стран, где автомобиль будет продаваться в первую очередь. Модели различаются: в Швейцарии будет доступна только версия с большой батареей на 42,3 кВтч.

По словам производителя, электромобиль сможет подзарядиться на станции быстрой зарядки на 200 километров за восемь минут. 

Редактор издания NZZ (одна из старейших ныне существующих газет Швейцарии) Юрген Цёлльтер уже смог протестировать Nammi Box и обнаружил следующее: придется проводить значительно больше времени на зарядной станции. Почти 50 минут, чтобы зарядить электромобиль с 20 до 80% энергии. Сообщается, что первоначальная мощность зарядки в 33 кВт значительно снизилась всего за несколько минут.

На сегодняшний день китайский автопроизводитель производит автомобили для Nissan и Stellantis непосредственно в Поднебесной. Похоже, Dongfeng хочет присоединиться к BYD, NIO, Chery и GWM в расширении своей зарубежной экспансии.

По словам генерального директора Лу Фана, Dongfeng планирует запустить свою премиальную серии электрокаров Voyah уже в следующем месяце. Электрический внедорожник под названием Zhiyin скоро появится в Европе.

#автомобили #электромобили #dongfeng motor #nammi box
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