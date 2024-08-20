В понедельник, 19 августа, 56-метровая парусная яхта Bayesian («Байесиан») потерпела крушение в водах Сицилии. Поиск выживших продолжается до сих пор.

Спасатели возобновили поиски британского миллиардера Майка Линча и еще пяти человек, пропавших без вести после того, как в понедельник, 19 августа, у берегов Сицилии затонула роскошная яхта. Парусная яхта Bayesian длиной 56 метров под британским флагом перевернулась во время шторма у порта Портичелло (Италия) с 22 людьми на борту.



Спасены 15 человек, в том числе жена Линча Анджела Бакарес, на имя которой зарегистрировано судно. Корабельного повара, приехавшего с Антигуа, не удалось спасти.

Среди пропавших без вести — 18-летняя дочь Линча, менеджер Morgan Stanley Джонатан Блумер и Крис Морвилло, юрист крупной юридической фирмы Clifford Chance, которая представляла интересы Линча в разбирательствах в США, а также их жены. Об этом заявил глава гражданской обороны Сицилии Сальваторе Кочина.



«Есть вероятность, что они до сих пор находятся в затонувшем судне», — сказал он агентству Reuters.

Дайверы достигли места крушения на глубине 50 метров. Путь внутрь корабля заблокирован.

Экипаж яхты был удивлен неожиданно сильным штормом на рассвете в понедельник. Температура поверхности воды в этом районе составляла около 30 °C, что на 3 °C выше нормы для этого времени года, сообщил метеоролог Лука Меркалли. По ее словам, «из-за этого перепада температуры возникает огромный источник энергии, который приводит к таким штормам».

Эти явления нельзя объяснить исключительно глобальным потеплением, но они имеет усиливающийся эффект. Британское правительство направило на Сицилию четырех инспекторов для расследования морских происшествий. По словам инсайдера, их главная задача — проверить, успел ли экипаж судна закрыть двери в каютах перед штормом.

Майк Линч покидает Высокий суд в Лондоне. Фото: REUTERS

59-летнего Линча называют «британским Биллом Гейтсом». В 2011 году он продал свою компанию по разработке программного обеспечения Autonomy американскому компьютерному гиганту Hewlett-Packard (HP) за $11 млрд.

Затем HP подала на него в суд за мошенничество. Он находился под домашним арестом более года, но в июне был оправдан судом присяжных в Сан-Франциско.

Бывший финансовый директор Autonomy Стивен Чемберлен предстал перед судом вместе с Линчем. Примечательно, что он скончался в понедельник от серьезных травм, полученных в результате дорожно-транспортного происшествия на выходных, подтвердил его адвокат Гэри Линценберг. Чемберлена сбила машина во время пробежки недалеко от Кембриджа.





