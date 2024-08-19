Электромобили Tesla испытывают конкурентное давление и проблемы с качеством.

В 2024 году 51% водителей Tesla в США поменяют свои электромобили на автомобили с двигателем внутреннего сгорания. Эта цифра взята из недавнего исследования, проведенного компанией-аналитиком автомобильного рынка США Edmunds.

На первый взгляд, это означает возврат к традиционным приводным технологиям. Но реальность сложнее: хотя некоторые владельцы электромобилей снова переходят на авто с двигателем внутреннего сгорания, доля тех, кто остается верен электрической мобильности, остается стабильной или даже растет.

Рынок электромобилей в ЕС также падает. Фото: Tesla

Всего пять лет назад, когда Edmunds впервые исследовала это вопрос, 71% предпочли пересесть на традиционные автомобили. Год спустя это значение даже выросло до 76%. Для сравнения, снижение до 51% в 2024 году очень существенно и указывает на растущее признание электромобилей.

Цифры показывают: доля владельцев Tesla, которые снова переходят на авто с двигателем внутреннего сгорания после владения электромобилем, в последние годы неуклонно снижается. В 2024 году 32% водителей остались верны электроприводу, купив еще один электромобиль. Еще десять процентов выбрали гибридный автомобиль, а шесть процентов — подключаемые гибриды.

Эти цифры показывают, что электромобили все чаще рассматриваются как реальная альтернатива традиционным автомобилям, несмотря на сохраняющиеся проблемы, такие как зарядная инфраструктура и запас хода.

Еще один вывод исследования Edmunds заключается в том, что владельцы Tesla, которые остаются верными электроприводу, все чаще переключаются на признанные автомобильные бренды. Edmunds связывает это с постоянными проблемами качества в Tesla, особенно с новым Cybertruck, а также с отсутствием у компании предложений по обновлению моделей.

В то время как другие производители обгоняют Tesla по разнообразию и качеству моделей, компания Маска, производящая электромобили, похоже, рискует потерять долю рынка.

Издание Inside EVs критикует исследование Edmunds, поскольку его данные поступают в основном от традиционных автодилеров, в то время как Tesla продает свои машины через торговые сети, принадлежащие компании, которые не были приняты во внимание. Inside EVs отмечает, что в исследование не включены владельцы Tesla, которые либо перешли на новые электромобили компании Маска, либо приобрели машины таких производителей, как Rivian или Lucid, которые продаются за пределами традиционных дилерских сетей.