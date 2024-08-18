Почти весь персонал разработчиков Nova Launcher был уволен.

Любой, кто интересовался Android-смартфонами в середине 2010-х, не мог обойти своим вниманием Launcher Nova. Согласно Google, это мощная, настраиваемая и универсальная замена домашнего экрана. Nova предлагает расширенные функции для улучшения домашних экранов.



Если пользователь прошивал свой мобильный телефон и устанавливал на него собственную версию Android — скорее всего, он начинал менять домашний экран.

Попробовав такие программы запуска, как Apex Launcher или Go Launcher EX, многие пользователи остановились на Nova Launcher. Инструмент предлагал множество настроек и вариантов дизайна, которые были недоступны в предустановленных программах запуска.

В наши дни дела у Nova Launcher идут не слишком хорошо. В 2022 году небольшую компанию купила Branch Metrics, и теперь штат сотрудников резко сокращен. Все сотрудники были уволены, за исключением основателя Nova Кевина Бэрри.

Это вызывает сильные сомнения относительно будущего культового приложения. Несмотря на то, что Бэрри и Branch заявили, что хотят продолжать работу над Nova Launcher, поддерживать работу приложения одним человеком будет сложно.