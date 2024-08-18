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kosmos_news
Спутник EagleEye запущен на орбиту для наблюдения Земли с исключительным разрешением
16 августа спутник EagleEye отправился на борту ракеты SpaceX Falcon-9 на низкую околоземную орбиту. Аппарат позволит наблюдать Землю с исключительным разрешением.

Спутник EagleEye был запущен 16 августа, около 21-00 по московскому времени. Эту дату установила компания SpaceX, поставщик услуг запуска. EagleEye был запущен на околоземную орбиту на ракете Falcon-9 с базы ВВС Ванденберг в Калифорнии в рамках миссии Transporter-11.
Фото: Creotech Instruments S.A. 

«После многих лет работы над спутниковой системой HyperSat, на которой базируется крупный спутник, ракета Falcon 9 доставила EagleEye в космос», — сказал Гжегож Брона, президент правления компании Creotech Instruments SA, цитируется в пресс-релизе.

Creotech Instruments S.A. была основана 12 лет назад. Целью компании является получение возможности проектировать и производить спутники. EagleEye — крупный и совершенный микроспутник. В Creotech напомнили, что EagleEye базируется на собственной платформе HyperSat, которая уже является ключевым элементом ряда проектов на национальном и европейском уровне. Спутник оснащен оптическим телескопом польской компании Scanway, позволяющим фотографировать поверхность Земли в видимом (VIS) и ближнем инфракрасном (NIR) диапазонах, а также приборным компьютером.

Согласно опубликованной информации, миссия началась с вывода EagleEye на орбиту примерно 510 км, откуда спутник с помощью ионного двигателя сошёл на очень низкую орбиту на высоте примерно 350 км. Также будет проведена проверка его способности работать и получать изображения Земли. Инженеры Creotech Instruments будут контролировать всю миссию из Центра управления миссией, который расположен в штаб-квартире компании в Варшаве.

Запуск должен был состояться раньше, но был отложен из-за проблем SpaceX — компании, обеспечивающей транспортировку аппарата на орбиту. В июле этого года во время планового полета ракеты Falcon 9 отказал двигатель второй ступени.

EagleEye позволит фотографировать Землю с исключительно высоким разрешением — до одного метра на пиксель. Во многом это связано с современным бортовым телескопом, разработанным компанией Scanway. Это также связано со способностью спутника двигаться по очень низкой орбите, на высоте всего около 350 км.
Спутник EagleEye. Фото: Creotech Instruments S.A.
Спутник весит 55 кг, а его размеры в разложенном виде составляют 55 х 150 х 90 см. Компания Creotech отвечала за строительство спутниковой платформы под названием HyperSat (на ней размещены все компоненты), а также за интеграцию спутника. В сотрудничестве с ExoLaunch она также участвовала в выводе его на орбиту.

Телескоп, который будет наблюдать за планетой, разработала компания Scanway S.A., а бортовой компьютер и алгоритмы управления предоставил Центр космических исследований Польской академии наук.

Как отмечают эксперты Creotech, пока только восемь предприятий в Европе доказали свою способность построить и испытать в космосе спутник весом не менее 50 кг.

#технологии #космос #спутник
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