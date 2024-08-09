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kosmos_news
Frankfurter Allgemeine Zeitung: Немецкий автопром пребывает в глубоком кризисе
У автогигантов наблюдаются падение выручки, рост долга и уменьшение количества заказов.

Издание «Frankfurter Allgemeine Zeitung» обратило внимание на проблемы Volkswagen и ZF Friedrichshafen, производителя автомобильных запчастей. У обоих предприятий одни и те же проблемы: падение выручки, рост долга и уменьшение количества заказов.


ZF Friedrichshafen может сократить от 11 000 до 14 000 рабочих мест к 2028 году. Поставщик запчастей для автопрома понизил прогнозы по оборотам, мотивируя это тем, что количество заказов от автопроизводителей снижается, в том числе потому что вводятся сокращения в программах развития электромобилей (на 35-50%). Падают и продажи — в первом полугодии 2024 года на 5,6%.

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Положение компании (операционная прибыль упала до 780 млн евро с 941 млн евро) ухудшается из-за того, что у нее есть долг в размере 10,5 млрд евро. Повышение процентных ставок привело к дополнительным расходам и увеличению затрат на обслуживание долга.

В Volkswagen дела обстоят не лучше. Оливер Блюм, президент автопроизводителя, не скрывал, что компанию ждут непростые времена. С одной стороны, автогигант старается не отставать от конкурентов, с другой, ему необходимо осторожно относиться к расходам. 

«Frankfurter Allgemeine Zeitung» пишет, что это четкий сигнал: Volkswagen сосредоточится на контроле расходов. Ранее Volkswagen предпринял некоторые меры для изменения бизнес-модели и начал оптимизировать расходы.

Ожидается, что процесс перехода от производства автомобилей с двигателем внутреннего сгорания к электромобилям потребует много времени и, естественно, дополнительных расходов. Между тем, речь идёт об автогиганте, который всего несколько лет назад объявил, что будет в авангарде электромобильности.

Достаточно упомянуть, что в 2019 году Volkswagen объявил, что менее чем за десять лет продаст до 22 миллионов электромобилей. За 2023 год было продано 394 000 таких автомобилей; доля поставленных клиентам BEV (электромобилей) оказалась меньше, чем 10 лет назад.

#автомобили #германия #volkswagen
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