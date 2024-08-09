Волокоптер (Volocopter) – это летательный аппарат, который разрабатывают неподалеку от Карлсруэ.

Незадолго до окончания Олимпийских игр в Париже разрешение на полёты получила немецкая компания-разработчик воздушного такси Volocopter. Volocopter — серия электрических пилотируемых вертолётов-мультикоптеров сверхлёгкого класса.

Фото: Volocopter

Первые тестовые полеты электрического аэротакси вертикального взлета и посадки состоялись в четверг, 8 августа, однако пассажиров на борту летательного аппарата не было.

За несколько дней до окончания главного спортивного мероприятия года (Олимпийские игры завершаются в воскресенье, 11 августа) было неясно, полетит ли вообще воздушное такси. Сообщается, что велись длительные переговоры с французским регулятором гражданской авиации DGAC и Агентством авиационной безопасности Европейского союза EASA. Воздушные такси не должны летать выше 500 метров над землей, и при этом их не должно быть слышно в городе.

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Изначально предполагалось, что аппарат будет эксплуатироваться как воздушное такси. Немецкая авиационная компания Volocopter планировала совместно с французским оператором аэропортов Group ADP предложить первую в мире услугу воздушного такси с пассажирскими перевозками. В частности, предполагалось проводить два демонстрационных полета в час с 8:00 до 17:00, но одобрение EASA не было получено.

В прошлом году компания анонсировала два туристических экскурсионных маршрута в Париже. Рядом с пилотом есть место для еще одного человека. Было запланировано пять посадочных площадок, так называемых «вертипортов». Одна из этих площадок должна была располагаться на плавучем понтоне на парижской реке Сене.