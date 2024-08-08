Предполагается, что у астронавтов Boeing Starliner есть два варианта возвращения на Землю.

Для двух астронавтов Boeing Starliner пребывание на МКС может быть продлено на несколько месяцев. Возможно, они не смогут вернуться на Землю до следующего года, как объявило НАСА.

Фото: НАСА Астронавт Суни Уильямс и ее коллега Барри Уилмор прилетели на МКС на борту капсулы Boeing Starliner в июне. Из-за проблем с космическим кораблем их возвращение приходилось постоянно откладывать. Неполадки Starliner просто было невозможно исправить.

Точная дата возвращения до сих пор не установлена, сообщило НАСА на пресс-конференции. Сейчас обсуждаются два варианта.

реклама

Во-первых, изначально запланированное возвращение с капсулой Starliner, которое становится все менее вероятным. Компании предстоит окончательно выяснить и устранить проблемы, возникшие с двигателями и утечками гелия. Однако пока эти проблемы не удалось решить.

Второй вариант — вернуть двух астронавтов на Землю с помощью капсулы Dragon от SpaceX. Чем дольше длятся попытки ремонта Starliner, тем более вероятным становится именно этот вариант.

Однако в этом случае они не смогут вернуться на Землю до февраля 2025 года. При таком сценарии капсула Starliner полетит обратно на Землю без экипажа, но это потребует масштабной перенастройки программного обеспечения.

Из-за проблем с космическим кораблем Boeing компании SpaceX пришлось перенести миссию Crew 9 с августа на сентябрь. Капсулу Crew Dragon можно было бы запустить с двумя астронавтами вместо четырех. Тогда Уильямс и Уилмор станут членами этого экипажа на МКС и смогут вернуться на Землю на космическом корабле SpaceX в феврале 2025 года.

Для компании Boeing, которая инвестировала $1,6 млрд в разработку Starliner, использование космического корабля SpaceX для возвращения астронавтов станет серьезным препятствием в борьбе за контракты НАСА.

Уильямс и Уилмор в настоящее время оказывают большую помощь в деятельности на борту МКС и участвуют во всех проектах, рассказал менеджер НАСА Стив Стич. Окончательное решение о дальнейших действиях, вероятно, будет принято к середине августа.

Starliner — частично многоразовый космический корабль, состоящий из капсулы для экипажа высотой примерно 3 метра и служебного модуля и, в отличие от Crew Dragon от компании Илона Маска SpaceX, приземляется не на воду, а на землю.

Первый в истории беспилотный полет Starliner к МКС в 2019 году оказался неудачным, поскольку космический корабль переместился не на ту орбиту. Капсула Boeing впервые отправилась в пилотируемый испытательный полет в начале июня с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида после многолетних задержек.