Немецкая компания Rossmann больше не хочет приобретать новые Tesla из-за поддержки кандидата в президенты США Дональда Трампа Маском.

Илон Маск в последние недели неоднократно привлекал внимание своими весьма противоречивыми заявлениями. Предприниматель в последние годы неоднократно давал неоднозначные комментарии по различным вопросам и темам — от геополитики до криптовалютного регулирования. Но сейчас, вероятно, достигнут новый уровень. Многим не нравится его открытая поддержка кандидата в президенты США Дональда Трампа.



Из-за поддержки Трампа немецкая сеть аптек Rossmann решила разорвать отношения с его компаний. В пресс-релизе сеть аптек Rossmann объявила, что больше не будет покупать электромобили Tesla для своего автопарка. Rossmann называет причиной этого шага изменение политических позиций технологического предпринимателя.





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Маск ранее публично заявлял, что Tesla должна снизить риск изменения климата, которое ставит под угрозу всё живое на земле, пишет Rossmann. Однако теперь Маск своей поддержкой Трампа показывает, что больше не очень озабочен изменением климата.

«Илон Маск не скрывает своей поддержки Дональда Трампа. Трамп неоднократно называл изменение климата фейком — такое отношение резко контрастирует с миссией Tesla по содействию защите окружающей среды посредством производства электромобилей», — заявили в компании Rossmann.

Rossmann больше не хочет покупать новые электромобили Tesla, но планирует продолжать использовать имеющиеся Tesla в своем автопарке. Rossmann аргументирует это экологичностью электрокаров. Вместо автомобилей Tesla компания будет покупать новые модели других производителей.

Rossmann не одинока в своей позиции против Tesla. Уже давно поступают сообщения о том, что многие бывшие поклонники Tesla теперь сожалеют о покупке электромобиля и отказываются от бренда. В частности, граждане США, голосующие за демократов, не очень хорошо относятся к автомобильному бренду Tesla.