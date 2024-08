Ракета Electron совершила успешный орбитальный полет. На этот раз в космос был выведен радиолокационный спутник японской компании Synspective.

В начале августа Rocket Lab запустила в космос свою флагманскую ракетную систему под названием Electron. Ракета стартовала с частного космодрома на полуострове Махия в Новой Зеландии. На этот раз в рамках миссии под названием Owl For One, One For Owl на орбиту был выведен спутник массой 100 кг японской компании Synspective.

Фото: Rocket Lab

Новое устройство под названием StriX, оснащенное радаром с синтезированной апертурой (SAR), расширяет строящуюся спутниковую сеть японской компании до пяти аппаратов. Это также первое устройство третьего поколения, которое, в отличие от остальных спутников в этой сети, имеет «улучшенный радарный датчик с синтезированной апертурой, обеспечивающий изображения более высокого разрешения».

Все предыдущие миссии, направленные на запуск спутников Synspective, выполнялись ракетой Electron компании Rocket Lab. Первый из них был выведен на орбиту в 2020 году. Это был демонстрационный спутник StriX Alpha.

Через два года был запущен аппарат StriX Beta, который предназначался для проверки функциональности созданной технологии. В этом году осуществляется расширение японской сети спутников.

В период с 2025 по 2027 год Rocket Lab проведет еще десять запусков Synspective.

«Electron — идеальная ракета, обеспечивающая гибкий, адаптивный и прямой доступ к орбите для таких сетей, как Synspective», — заявил Питер Бек, генеральный директор Rocket Lab.

Основная цель японской компании Synspective — предоставить изображения, которые смогут указать даже на небольшие изменения на поверхности Земли. Технология SAR позволяет записывать изображения в любое время суток, независимо от погодных условий. Как только спутниковая сеть будет полностью построена, она будет использоваться, среди прочего, для поддержки планирования городского развития, мониторинга строительства и инфраструктуры, а также реагирования на стихийные бедствия. Synspective в настоящее время планирует построить сеть из 30 спутников.

Примечательно, что этот запуск ознаменовал девятый успешный полет ракеты-носителя Electron в 2024 году. В прошлом году компания Electron осуществила 10 орбитальных полетов, поэтому Rocket Lab находится на пути к увеличению частоты полетов своей флагманской ракеты. Однако вряд ли главная цель — 22 миссий в год — будет достигнута.