Чтобы получить максимальную отдачу от спортсменов на Олимпийских играх, так называемые технические костюмы становятся все более инновационными. Костюмы Fastskin LZR — результат сотрудничества Lamoral Space Tech и Speedo — покрыты долговечным водоотталкивающим материалом, который также используется для защиты спутников от космического излучения и космической пыли. Благодаря этой технологии пловцы могут легче скользить по воде.
Целью всех таких купальных костюмов является снижение сопротивления трения в воде и улучшение гидродинамики. Благодаря космическим технологиям ультратонкие и сверхлегкие купальники имеют тканевое покрытие, которое имеет самый низкий уровень водопоглощения и в шесть раз более прочные водоотталкивающие свойства.
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В 2008 году компания Speedo представила костюмы Fastskin, разработанные в сотрудничестве с НАСА, биомеханиками и более чем 100 профессиональными пловцами. Благодаря модели LZR-Racer пловцы установили бесчисленное количество мировых рекордов. Выдающийся американский пловец Майкл Фелпс сказал тогда: «Когда я ныряю в воду, я чувствую себя ракетой».
Для разработки высокотехнологичных костюмов специалисты работали над комбинациями материалов, тестировали их в воде и аэродинамической трубе, а также создавали компьютерное моделирование.
Кстати, с января 2010 года мужским костюмам разрешается иметь длину только от талии до колен, а женские купальники должны быть свободными до плеч.