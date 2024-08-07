В купальных костюмах, разработанных Speedo, используется водоотталкивающая технология, аналогичная той, что применяется при изготовлении спутников.

Чтобы получить максимальную отдачу от спортсменов на Олимпийских играх, так называемые технические костюмы становятся все более инновационными. Костюмы Fastskin LZR — результат сотрудничества Lamoral Space Tech и Speedo — покрыты долговечным водоотталкивающим материалом, который также используется для защиты спутников от космического излучения и космической пыли. Благодаря этой технологии пловцы могут легче скользить по воде.







реклама

Целью всех таких купальных костюмов является снижение сопротивления трения в воде и улучшение гидродинамики. Благодаря космическим технологиям ультратонкие и сверхлегкие купальники имеют тканевое покрытие, которое имеет самый низкий уровень водопоглощения и в шесть раз более прочные водоотталкивающие свойства.

В 2008 году компания Speedo представила костюмы Fastskin, разработанные в сотрудничестве с НАСА, биомеханиками и более чем 100 профессиональными пловцами. Благодаря модели LZR-Racer пловцы установили бесчисленное количество мировых рекордов. Выдающийся американский пловец Майкл Фелпс сказал тогда: «Когда я ныряю в воду, я чувствую себя ракетой».

Для разработки высокотехнологичных костюмов специалисты работали над комбинациями материалов, тестировали их в воде и аэродинамической трубе, а также создавали компьютерное моделирование.

Кстати, с января 2010 года мужским костюмам разрешается иметь длину только от талии до колен, а женские купальники должны быть свободными до плеч.