Новая версия Windows 11 не пользуется особой популярностью, и многие пользователи с большей вероятностью перейдут обратно на Windows 10 — и будут ждать Windows 12. Похоже, что немало пользователей все еще используют гораздо более старые версии Windows.

Windows XP — старая и небезопасная ОС, но она всё еще используется. Изображение: Microsoft

По данным производителя антивирусов Eset, Windows XP, выпущенная в 2001 году, до сих пор установлена на миллионах компьютеров с доступом в интернет. Кстати, официальное прекращение поддержки Windows XP произошло в 2014 году. С тех пор обновлений безопасности больше не выходило — по крайней мере, для обычных пользователей.

Эксперимент ютубера Эрика Паркера показывает, насколько небезопасна Windows XP, если позволить компьютеру, оснащенному ею, выходить в интернет через десять лет после прекращения поддержки.







Согласно ютуберу Эрику Паркеру, устройство со свежеустановленной древней системой поймало первое вредоносное ПО уже через несколько минут после выхода в сеть.

Паркеру даже не обязательно было активно пользоваться интернетом. Достаточно было того, чтобы компьютер был подключен к интернету. Первым вредоносным ПО стал процесс conhoz.exe, который предположительно зародился в России и замаскировался под официальное приложение Microsoft. Еще одна вредоносная программа выдавала себя за Google.

Затем на компьютер был добавлен новый пользователь. Аккаунт «Adminia» был защищен паролем. Кроме того, был даже добавлен FTP-сервер. По мнению Паркера, это верный признак того, что злоумышленники уже имеют доступ ко всем файлам, установленным в системе.

Для Паркера это не составило проблемы, поскольку для эксперимента он использовал виртуальную машину. Всего Паркер выявил восемь вредоносных программ. Сообщается, что в их число входят четыре трояна, а также две программы-бэкдоры и различное рекламное ПО.

Однако следует отметить, что ютубер не устанавливал на свой компьютер антивирусный сканер, а также деактивировал брандмауэр Windows. Кроме того, он попадал в сеть напрямую, а не через потенциально защитный маршрутизатор.

Тем не менее, выводом эксперимента должно стать немедленное переключение на текущую версию Windows, поддерживаемую Microsoft, если это возможно. Впрочем, использовать Windows XP всё же можно, то только с дополнительными мерами защиты.