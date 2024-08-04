Трамп не является сторонником электромобилей, хотя в предвыборной кампании его активно поддерживает глава Tesla Илон Маск.

Предвыборная кампания в США идет полным ходом, и электромобильность становится одной из главных тем обсуждения. При Джо Байдене переход на электромобили был продвинут посредством Закона о снижении инфляции (IRA) с огромными субсидиями.

Если Дональд Трамп станет президентом США во второй раз с 2025 года, то эти субсидии, скорее всего, прекратятся. Политик не является поклонником электромобилей, хотя в предвыборной кампании его активно поддерживает генеральный директор Tesla Илон Маск.





реклама «Электрокары стали очень дорогими. Илон Маск — хороший парень, он поддерживает меня и является моим другом, но я против того, чтобы у всех были электромобили. Если вы хотите, можно будет купить гибрид или авто с двигателем внутреннего сгорания», — заявил Трамп на панельной дискуссии в Национальной ассоциации журналистов в Чикаго.

Позиция Трампа оправдана ресурсами, которыми обладают США в виде нефти в качестве топлива.



«У нас больше нефти, чем в любой другой стране, больше, чем в Саудовской Аравии, больше, чем в России. Я хочу использовать эти ресурсы. Я хочу снизить цены и издержки», — сказал Трамп.

На самом деле, ни по какой статистике США не входят в десятку стран с крупнейшими запасами нефти. Согласно анализу BP, значительно большими запасами нефти обладают Венесуэла, Саудовская Аравия, Россия, Иран, Ирак, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты.

На национальном съезде Республиканской партии в Милуоки Трамп объявил, что прекратит субсидирование электромобилей в «первый день» своего второго возможного президентского срока. По его мнению, от электронного бума выиграют не США, а Мексика и Китай (в Мексике строится множество заводов по производству электромобилей, производящих для рынка США).

Однако Трамп также предложил китайским автопроизводителям открыть заводы в США.



«Если они захотят построить завод в Мичигане, Огайо или Южной Каролине, они могут это сделать – с помощью американских рабочих», – говорит он, имея в виду новых китайских производителей.

Администрация Байдена также уже приняла жесткие меры против китайских электромобилей, введя специальные 100-процентные тарифы.

Илон Маск активно поддерживает Трампа через платформу X. Однако он опроверг сообщения о том, что жертвовал 45 миллионов долларов в месяц на поддержку Дональда Трампа. В любом случае Маск является частью все более расширяющейся сети предпринимателей и инвесторов, поддерживающих Трампа.