США приглашают Сингапур работать над малыми модульными реакторами.

В ходе визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Сингапур было подписано Соглашение 123 о сотрудничестве в ядерной сфере («Соглашение 123»), способствующее мирному использованию ядерной энергии. Сингапур также присоединится к программе FIRST, сосредоточив внимание на развитии потенциала малых модульных реакторов (ММР).

Электростанция NuScale в США

Энтони Блинкен заявил, что Сингапур станет очередной страной, которая вступит в более тесное партнерство с США в сфере сотрудничества в атомной энергетике. Страны подписали так называемое «Соглашение 123» (названное в честь статьи 123 Закона об атомной энергии, устанавливающей требования к партнерам США) и открывает путь к более углубленному сотрудничеству с американскими организациями атомной отрасли.

От имени правительства Сингапура соглашение подписал министр иностранных дел страны Вивиан Балакришнан. Сингапур и США уже обменялись опытом, Комиссия по ядерному регулированию (NRC) и Национальное агентство по охране окружающей среды Сингапура (NEA) сотрудничают с 2017 года. Благодаря «Соглашению 123» сотрудничество станет еще проще.

реклама

Как заявил Госдепартамент США, американцы хотят наращивать потенциал Сингапура также за счет использования пока еще развивающихся технологий малых модульных реакторов (ММР).

Азиатская страна должна быть включена в программу FIRST (Фундаментальная инфраструктура для ответственного использования технологии малых модульных реакторов), способствующую развитию малых ядерных реакторов.



«Включение в программу FIRST поддержит усилия Сингапура по пониманию и оценке передовых технологий ядерной энергетики, если такие варианты станут доступны», – сообщает Госдепартамент.

Сингапур, островной город-государство в Юго-Восточной Азии, имеет площадь чуть более 700 км2. Из-за расположения и ограниченных возможностей найти место для размещения крупных ядерных блоков непросто. Как указал местный регулятор энергетического рынка EMA, о строительстве крупных реакторов, как показали предварительные отчеты за 2012 год, не может быть и речи. Вот почему местное правительство начало рассматривать ММР как возможность повысить энергетическую безопасность и сократить выбросы в энергетическом секторе.