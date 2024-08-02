Недавно разработанные устройства должны не только работать особенно быстро, но и быть очень энергоэффективными.

Аналого-цифровые преобразователи (АЦП, Analogue Digital Converter) встроены во многие современные устройства, например, смартфоны и фотоаппараты. Но там они не играют решающую роль – устройства также используют и в радиоэлектронной борьбе, поскольку они являются элементарным компонентом радиолокационных систем.



Их задача проста: они должны преобразовать аналоговые входные сигналы, такие как электромагнитные волны, в цифровой поток данных. На поле боя важно, чтобы устройства работали особенно быстро. Доля секунды может оказаться решающей в том, удастся ли защитить ракету или нет.

Как сообщает газета South China Morning Post, китайские исследователи теперь добились прорыва в этой области. Им удалось сократить задержку таких преобразователей с наносекунд до пикосекунд (единица измерения времени, представляющая собой одну триллионную часть секунды).

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Эта разработка позволит сделать весь процесс обнаружения радиолокационных сигналов и реагирования на них вдвое быстрее, чем раньше. Это будет означать огромное преимущество для армии КНР.

АЦП в радиолокационных системах обрабатывают миллиарды данных в секунду и генерируют огромные объемы данных. Это приводит к высокому энергопотреблению устройств и большому выделению тепла в современных приёмниках РЭБ, пишут исследователи.

Совместно с Huawei исследователи создали АЦП, основанный на функциональности ЭЭГ — устройства, измеряющего электрическую активность мозга. Однако в большинстве случаев эти датчики ЭЭГ принимают только фоновый шум. В целях экономии энергии в портативных ЭЭГ используются преобразователи, которые запускаются только при превышении определенного значения.

Тот же принцип теперь применяется к АЦП военного назначения. Он преобразует сигналы на полную мощность только после подтверждения того, что полученный сигнал является сигналом радара. Это может сократить потребление электроэнергии более чем на 30 процентов, что, по словам исследовательской группы, является «новаторским». Сами чипы АЦП производятся по 28-нанометровому техпроцессу — стандарту, который уже давно применяется, и чипы легко производить в больших количествах в Китае.

Электронная борьба приобретает все большее значение на современном поле боя. Цель — разрушить, обмануть или нейтрализовать сигналы противника, пока собственные электронные системы работают. Электронная разведка, например использование радиолокационных систем, также является частью радиоэлектронной борьбы.

В России также есть такие разработки. Вертолет Ми-8МТПР-1 предназначен для нарушения работы радиолокационных систем противника. Для того чтобы выполнить свою задачу, ему не обязательно находиться непосредственно вблизи поля боя.







Задачей вертолета Ми-8МТПР-1 с комплексом «Рычаг» является «подавление средств ПВО всех типов, расположенных на сопредельной территории». Технологии внутри вертолета могут создавать помехи радиолокационным системам ракет класса «земля-воздух» противника.

Это означает, что он обеспечивает защиту истребителей, вертолетов и дронов союзников. Система также может блокировать радары самолетов противника, защищая наземные войска, которые в противном случае были бы уязвимы для атак с воздуха.