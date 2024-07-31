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kosmos_news
Tesla отзывает более 1,8 млн автомобилей из-за проблем с замками капотов
Tesla должна отозвать с рынка США почти 2 млн автомобилей и провести их проверку, сообщает Reuters. Причиной такого решения является техническая неисправность, угрожающая безопасности и жизни водителей.

По сообщению Reuters, Управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) заявило, что Tesla должна отозвать и провести техническую проверку более 1,8 миллиона автомобилей в стране. Причиной такого решения называют программную ошибку, которая может не уведомить водителя об открытом капоте автомобиля.

По данным NHTSA, из открывшегося во время движения капота могут вывалиться детали, он может разбить лобовое стекло и внезапно ограничить видимость водителя на дороге, увеличивая риск аварии. Сообщается, что проблема затрагивает только некоторые Model 3, S, X и Y, выпущенные в период с 2021 по 2024 год.


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Первыми на проблему неожиданного открытия капота в марте пожаловались китайские водители моделей Model 3 и Y. Хотя в Северной Америке и Европе о проблеме не сообщалось в таком масштабе, технические испытания автомобилей начались в США в июне, а в начале июля было объявлено о масштабных мерах по исправлению неисправности.

Американские чиновники объясняют, что технические специалисты Tesla уже начали внедрять беспроводное обновление программного обеспечения, которое должно обнаруживать открытый капот автомобиля.

Это не первая сервисная кампания Tesla такого масштаба. В декабре из-за проблем с системой автопилота производитель рекомендовал обновить программное обеспечение более чем на 2 миллионах автомобилей, то есть почти на всех машинах, находящихся на американских дорогах.

#технологии #техника #tesla #автомобили #электромобили
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