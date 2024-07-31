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kosmos_news
Россия легализует использование криптовалют в международной торговле
Используя цифровые активы, российские компании смогут легче обойти санкции.

Преимущества биткоина для трансграничной торговли или обхода контроля над капиталом уже некоторое время признаются такими учреждениями, как Международный валютный фонд. Россия, похоже, также все больше полагается на цифровые активы.


По данным Bloomberg, Путин заявил чиновникам, что криптовалюты «все чаще используются в мире в качестве платежного средства в международных расчетах». Президент России призвал правительство «не упустить момент» для регулирования методов ведения иностранного бизнеса, сообщает Bloomberg.

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Россия, в частности, могла бы получить выгоду от использования криптовалют. Западные санкции привели к значительным задержкам в платежных операциях с торговыми партнерами, такими как Китай или Индия. Банки этих стран стали более осторожными из-за давления со стороны западных властей, поясняет информационное агентство Reuters.

По данным ЦБ РФ, экономика все больше страдает от проблем с обработкой международных платежей. Таким образом, российский импорт, как сообщается, упал на восемь процентов во втором квартале 2024 года.

Ожидается, что закон, призванный противодействовать этому, вступит в силу в сентябре. По словам председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, первые транзакции с криптовалютой состоятся уже в этом году. Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам, заявил законодателям: 



«Мы принимаем историческое решение в финансовом секторе».

Однако платежи криптовалютами по-прежнему запрещены на территории России. Новый закон, согласно которому российский центральный банк должен создать «экспериментальную» инфраструктуру для платежей, этого не меняет. Закон является частью пакета мер, который также включает в себя, среди прочего, правила майнинга криптовалют. Никаких дополнительных подробностей на сегодняшний день не известно.

Несмотря на попытки России перейти на валюты торговых партнеров или разработать альтернативную платежную систему в странах БРИКС, многие платежи по-прежнему осуществляются в долларах США и евро и проходят через международную, контролируемую Западом систему SWIFT.

В целом, доллар по-прежнему является предпочтительным выбором для трансграничных платежей по всему миру. Хотя доллар неуклонно теряет в цене, большинство стран, похоже, по-прежнему испытывают наибольшую уверенность в стабильности мировой резервной валюты – но усиление санкций, похоже, медленно приводит к переосмыслению ситуации во всем мире.

В научной статье, опубликованной в конце 2022 года, Мэтью Ферранти, аспирант пятого курса экономического факультета Гарварда, пришел к выводу, что в нормальных обстоятельствах центральным банкам может иметь смысл хранить резервы биткоинов. По мнению экспертов, им следует сделать это, особенно если на них влияют санкционные риски.

Для России очевиден переход на альтернативные платежные системы, которые уже существуют и не подлежат контролю. Торговая валюта БРИКС еще не создана, но биткоин зарекомендовал себя как надежное средство транзакций.

Поскольку высокая волатильность биткоина еще больше затрудняет его использование для бизнеса, страны, пострадавшие от санкций, похоже, предпочитают перейти на стейблкоин Tether (USDT) в долларах США. Сунь Тяньшу, основатель платформы обработки платежей Qifa, сообщил агентству Reuters несколько дней назад, что USDT используется при обработке платежей между Китаем и Россией.

Но есть и проблема со стейблкоинами в долларах США. Когда несколько недель назад Венесуэла дала понять, что будет полагаться на USDT в качестве средства оплаты экспорта нефти из-за санкций США, компания Tether, стоящая за стейблкоином, заявила, что подсанкционные адреса будут заморожены.

Стейблкоины в целом никогда не могут быть ненадежными, поскольку по природе вещей центральный субъект гарантирует конвертируемость криптоединицы в соответствующую бумажную валюту. На эту сторону может быть оказано давление – например, со стороны США – что также представляет значительный риск для пользователей.

Только биткоин — это действительно устойчивые к цензуре деньги, доказавшие свою стабильность и надежность на протяжении более 15 лет. Россия или Венесуэла могут осуществлять 100-процентно безопасные транзакции, используя этот актив.

#россия #санкции #криптовалюты #биткоин
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