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kosmos_news
«Роскосмос» предоставил информацию о графике строительства российской космической станции
В последние недели космическое агентство «Роскосмос» предоставляло информацию о графике строительства объекта.

Россия уже много лет планирует построить собственную космическую станцию. Стоит отметить, что ключевое значение для проекта будет иметь разработка ракет «Ангара».

Примерно в 2030 году срок службы Международной космической станции (МКС) подойдет к концу, что потребует от стран, участвующих в проекте, перехода на другие объекты. Американцы планируют заменить МКС частными станциями (например, Orbital Reef и Starlab), а также одной на лунной орбите (Gateway). «Роскосмос», с другой стороны, идёт по пути Китайской Народной Республики и уже много лет планируют построить свой собственный независимый объект на околоземной орбите.

Последняя информация показывает, что Россия планирует начать строительство своей космической станции в ближайшие годы. Руководство агентства «Рокосмос» рассказало подробности своих амбициозных планов. Согласно опубликованному в июле сообщению, первый элемент Российской орбитальной служебной станции (РОСС) будет выведен на орбиту всего через три года. Также было подтверждено, что строительство должно завершиться в 2033 году.

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Как было объявлено еще в 2022 году, основным сегментом станет так называемый Научно-энергетический модуль (НЭМ), который будет запускаться с помощью стартовой системы «Ангара-А5М». Вместе с НЭМ будут интегрированы узловой модуль и шлюзовой модуль, благодаря которым появится возможность стыковки корабля и прибытия первого экипажа. Ожидается, что первую пилотируемую миссию на объект отправят годом позже, в 2028 году.
Визуализация готового варианта станции. Фото: Википедия
Объект будет готов к приему экипажей два раза в год с размещением на станции примерно на 2 месяца. После возвращения космонавтов на Землю станция будет работать в автоматическом режиме. На следующем этапе объект будет расширен за счет стыковки двух специализированных модулей (ЦМ1 и ЦМ2). Вся система будет состоять из пяти модулей, а планируемая масса всей станции составит 60 тонн, что будет соответствовать примерно 1/7 нынешней массы МКС.

Планируются построить РОСС на высоте примерно 400 км над Землей на орбите с наклонением 97 градусов. Это призвано обеспечить возможность наблюдения за всей поверхностью планеты, особенно за стратегически важным районом — Северным морским путем. Стоимость проекта оценивается примерно в $6,98 млрд. Примечательно, что в первые три года ожидается потратить почти $2 млрд.

Также стоит помнить, что во многом реализация проекта зависит от успеха проекта по разработке пусковой системы нового поколения «Ангара А5М». Начать строительство станции необходимо в 2027 году, но пока не было достаточно пусков, чтобы обозначить готовность к таким важным начинаниям. Напомним, что эта «флагманская» стартовая система России была впервые запущена в 2014 году.

#россия #космос #роскосмос #космическая станция
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