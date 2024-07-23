Китайская Народная Республика расширила свою сеть спутников дистанционного зондирования Земли. Новый аппарат вышел на орбиту на борту ракеты-носителя Chang Zheng 4B («Великий поход»).

18 июля этого года Китай осуществил еще один орбитальный запуск. На этой неделе стало известно, что размещение аппарата прошло успешно. На этот раз мероприятие касалось запуска нового спутника, предназначенного для наблюдения Земли.

Запуск осуществлялся со стартового комплекса Тайюань, расположенного в северной части Поднебесной. Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий (CASC) подтвердила, что запуск прошел успешно.

Фото: Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий

Целью полета ракеты Chang Zheng 4B было размещение спутника дистанционного зондирования Земли Gaofen-11 E в околоземном пространстве. Он призван повысить возможности Китая по наблюдению Земли с высоким разрешением. Таким образом, новый спутник расширяет строящуюся в Поднебесной спутниковую группировку под названием CHEOS (Китайская система наблюдения за Землей высокого разрешения). Как это обычно бывает с китайскими миссиями, никаких подробностей о точных возможностях запущенного спутника предоставлено не было.

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Имеющаяся информация показывает, что новый аппарат на орбите обеспечит Китаю поддержку во многих областях, в том числе: пространственное планирование, сельское хозяйство, предотвращение стихийных бедствий и деятельность по мониторингу изменения климата. Эксперты отмечают, что отсутствие подробной информации о характеристиках спутника и его возможностях указывает на то, что он частично предназначен для военных операций.

В настоящее время на орбите находится более 30 спутников серии Gaofen в рабочем состоянии. Некоторые из них были оснащены радиолокаторами с синтезированной апертурой (SAR). Первый спутник Gaofen был запущен в апреле 2013 года. С тех пор Поднебесная планомерно увеличивает количество этих аппаратов для наблюдения за Землей. Программа развития спутниковой сети включена в список важнейших проектов Китая в области науки и технологий.

Последний запуск является 33-м орбитальным стартом Китая в текущем календарном году. В январе CASC заявила, что планирует выполнить около 100 пусков своих ракет, однако текущие результаты и частота пусков свидетельствуют о том, что у Поднебесной могут возникнуть проблемы с достижением поставленной цели. Лучшими результатами в этом отношении могут похвастаться только США.

К важнейшим миссиям, которые Китаю удалось выполнить в этом году, относится «Чанъэ-6». В рамках этого исторического проекта на Землю были доставлены образцы лунного реголита, который впервые был собран с невидимой (с точки зрения нашей планеты) части Луны. Впереди у китайцев еще много запусков, но одним из самых важных станет дебют новой несущей системы Chang Zheng 12.

Система сможет выводить до 12 тонн на низкую околоземную орбиту и 6 тонн на 700-километровую солнечно-синхронную орбиту. Ввод ракеты в эксплуатацию увеличит возможности Китая по развитию своих спутниковых группировок. Последние инициативы и проекты в очередной раз доказывают, что Поднебесная регулярно наращивает свои космические возможности, все больше угрожая американской гегемонии в космосе.