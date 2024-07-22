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kosmos_news
Инженеры ЕКА починили космический телескоп Gaia с помощью обновления ПО
Отверстие в защитной крышке и неисправный датчик сделали космический телескоп Gaia практически непригодным для использования. Но Европейское космическое агентство удаленно починило технику.

Космический телескоп Gaia картографирует положение и движение миллиардов звезд Млечного Пути с 2013 года. Но недавно произошли два инцидента, которые сделали миссию практически невозможной.
Космический телескоп Gaia наносит на карту звезды Млечного Пути. Изображение: ЕКА
Как сообщает Европейское космическое агентство, в апреле на Gaia упал микрометеорит, который был меньше песчинки, но все же причинил значительный ущерб. Двигаясь с особенно большой скоростью, он ударился о защитную крышку под таким неблагоприятным углом, что пробил в ней небольшое отверстие.

В результате рассеянный солнечный свет смог проникнуть внутрь, нарушив работу чувствительных датчиков космического телескопа, которые преобразуют свет в электрические сигналы. Вскоре после этого, в мае, вышла из строя электроника датчика, отвечающего за проверку и подтверждение обнаружения звезд.

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Поскольку передатчик больше не мог отфильтровывать ложные положительные сигналы и, следовательно, ложные обнаружения звезд, с тех пор Gaia отправлял тысячи ложных сигналов. Настоящие сигналы больше нельзя было распознать.

Возможно, это произошло из-за той же солнечной бури, которая была достаточно сильной, чтобы вызвать появление северного сияния, например, в Европе, даже на необычных широтах. Поскольку у ученых не было возможности физически устранить повреждения на расстоянии 1,5 миллиона километров, им пришлось прибегнуть к другим средствам.

Чтобы достичь этого решения с помощью обновления программного обеспечения, эксперты ЕКА в течение нескольких месяцев работали вместе с другими специалистами из Европейского центра космической астрономии (ESAC) и разработчиком космических зондов Airbus. Затем ученые также отрегулировали оптику двойных телескопов Gaia, гарантируя, что данные, отправляемые оттуда, теперь имеют более высокое качество, чем когда-либо прежде.

#технологии #космос #телескоп #европейское космическое агентство #по
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