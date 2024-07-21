Исследователи работают над снижением загрязнения Балтийского моря топливом, боеприпасами и другими остатками затонувших во время Второй мировой войны судов.

Учреждения из Польши, Литвы, Германии и Швеции работают над уменьшением загрязнения Балтийского моря опасным топливом, боеприпасами и другими остатками затонувших кораблей, сообщили в Ягеллонском университете (Польша), который является партнером проекта «Baltwreck».



Инициаторы проекта отмечают, что на дне Балтийского моря находится примерно 20 000 известных затонувших военных и гражданских кораблей, из которых примерно 10 процентов является источником загрязнения топливом или остатками затонувших боеприпасов. Как подчеркивают в пресс-релизе проекта «Baltwreck», спустя более 80 лет после Второй мировой войны из ржавых обломков вытекает опасное топливо, такое как канцерогенное пиролизное масло. Остальные остатки кораблей близки к разложению и требуют тщательного контроля.

Исследователи хотят внедрить методы утилизации затонувших объектов, чтобы предотвратить массовое химическое загрязнение моря. Целью проекта является, среди прочего, разработка передовых технологий обнаружения опасных веществ и удаления топлива, боеприпасов и взрывчатых веществ с затонувших кораблей. Также будет проведен анализ воздействия затопленных боеприпасов на морские экосистемы.

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«Baltwreck» координирует Институт гидротехники Польской академии наук (IMP PAN). В консорциум проекта вошли 14 партнеров из Литвы, Германии, Швеции и Польши, в том числе факультет физики, астрономии и прикладной информатики Ягеллонского университета, который хочет протестировать новые методы обнаружения опасных материалов в море.

Ягеллонский университет объявил, что доктор Михал Силарский с кафедры экспериментальной физики частиц Института физики Ягеллонского университета является автором проекта «Неинвазивный датчик для обнаружения опасных материалов в водной среде». В рамках этого проекта был разработан специальный прибор.

«Принцип работы прибора основан на явлении нейтронной активации веществ и измерении спектров характеристических гамма-квантов, образующихся после облучения вещества нейтронным пучком. В отличие от широко используемых методов, решение, предложенное в проекте, позволяет определять химический состав подозрительного предмета дистанционно, не подвергая опасности жизнь и здоровье человека», — пояснили в вузе.

Проект под полным названием «Предотвращение массового химического загрязнения морских вод из-за протечек затонувших кораблей и свалок боеприпасов/оружия в южной части Балтийского моря» стартовал 1 июля и, как ожидается, продлится три года. Общий бюджет проекта составляет 3,83 миллиона евро, из которых 3,06 миллиона евро поступает от Европейского фонда регионального развития через программу Interreg South Baltic.