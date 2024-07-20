Появились новые доказательства существования газов аммиака и фосфина на Венере. Миссия ЕКА «Envision» призвана внести больше ясности.

Новые результаты исследований облаков Венеры открывают интересные детали: появляется все больше признаков того, что на планете, которая считается особенно враждебной для существования живых организмов, возможно, может быть жизнь.

Венера. Источник изображения: EPA/ESO/M. Kornmesser & NASA/JPL/Caltech / HANDOUT

Результаты исследований уже показали в прошлом, что в этих облаках могут происходить биологические процессы. Теперь британские исследователи нашли новые доказательства присутствия в облаках двух газов, которые также играют важную роль в процессах на Земле.

На встрече астрономов в Британии, о которой сообщила газета Guardian, исследователи заявили, что у них есть новые доказательства наличия аммиака в облаках Венеры. Газ создается на Земле в основном в результате биологической деятельности.

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Другие астрономы, присутствовавшие на встрече, сообщили, что также обнаружили новые свидетельства отложений фосфина в облаках. Газообразный фосфин может вырабатываться в результате вулканической активности, но гораздо чаще его производят бактерии в средах с низким содержанием кислорода. Вот почему его еще называют газом «биосигнатуры». В 2020 году исследователи впервые обнародовали это открытие, вызвавшее споры в научном сообществе.

Существование аммиака и фосфина само по себе не является доказательством существования жизни на Венере. Планета считается особенно враждебной и известна своими экстремальными температурами и плотной атмосферой. Поверхность настолько горячая, что там можно расплавить свинец. На высоте около 50 км над поверхностью Венеры температура и давление ближе к условиям на Земле.

Поэтому один из сценариев, который исследователи также рассматривают, заключается в том, что на Венере могла существовать жизнь в более ранние времена.





«В прошлом Венера, возможно, переживала теплую и влажную фазу. При последующем неконтролируемом глобальном потеплении жизнь, возможно, осталась в единственной нише — в облаках, она могла выжить», — заявил на встрече Дэйв Клементс, астрофизик из Имперского колледжа Лондона.

Хотя условия на планете экстремальные, есть также облака с более мягкими температурами и уровнями давления. Условия там мало чем отличаются от земных.

Хотя существование газообразного фосфина вызывало серьезные сомнения с момента его открытия в 2020 году, его первооткрыватели продолжают делать все возможное, чтобы доказать его существование. С тех пор они тщательно искали новые доказательства этого элемента в облаках Венеры, используя телескоп Джеймса Клерка Максвелла на Гавайях.





«Наши результаты показывают, что фосфин разрушается, когда атмосфера вступает в контакт с солнечным светом. Все, что мы можем сказать, это то, что фосфин присутствует. Мы не знаем, что он производит. Это могут быть химические процессы, которые мы не понимаем. Но жизнь также возможна», — сказала астроном Джейн Гривз из Кардиффского университета.





Имея новые данные, астрофизики теперь хотят продолжить исследование того, могут ли облака Венеры содержать жизнь. В этом году ЕКА одобрило новую миссию под названием Envision для дальнейшего изучения атмосферы Венеры.