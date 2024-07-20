Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Появились новые доказательства существования жизни на Венере
Появились новые доказательства существования газов аммиака и фосфина на Венере. Миссия ЕКА «Envision» призвана внести больше ясности.

Новые результаты исследований облаков Венеры открывают интересные детали: появляется все больше признаков того, что на планете, которая считается особенно враждебной для существования живых организмов, возможно, может быть жизнь.
Венера. Источник изображения: EPA/ESO/M. Kornmesser & NASA/JPL/Caltech / HANDOUT 
Результаты исследований уже показали в прошлом, что в этих облаках могут происходить биологические процессы. Теперь британские исследователи нашли новые доказательства присутствия в облаках двух газов, которые также играют важную роль в процессах на Земле.

На встрече астрономов в Британии, о которой сообщила газета Guardian, исследователи заявили, что у них есть новые доказательства наличия аммиака в облаках Венеры. Газ создается на Земле в основном в результате биологической деятельности.

реклама

Другие астрономы, присутствовавшие на встрече, сообщили, что также обнаружили новые свидетельства отложений фосфина в облаках. Газообразный фосфин может вырабатываться в результате вулканической активности, но гораздо чаще его производят бактерии в средах с низким содержанием кислорода. Вот почему его еще называют газом «биосигнатуры». В 2020 году исследователи впервые обнародовали это открытие, вызвавшее споры в научном сообществе.

Существование аммиака и фосфина само по себе не является доказательством существования жизни на Венере. Планета считается особенно враждебной и известна своими экстремальными температурами и плотной атмосферой. Поверхность настолько горячая, что там можно расплавить свинец. На высоте около 50 км над поверхностью Венеры температура и давление ближе к условиям на Земле. 

Поэтому один из сценариев, который исследователи также рассматривают, заключается в том, что на Венере могла существовать жизнь в более ранние времена. 


«В прошлом Венера, возможно, переживала теплую и влажную фазу. При последующем неконтролируемом глобальном потеплении жизнь, возможно, осталась в единственной нише — в облаках, она могла выжить», — заявил на встрече Дэйв Клементс, астрофизик из Имперского колледжа Лондона.

Хотя условия на планете экстремальные, есть также облака с более мягкими температурами и уровнями давления. Условия там мало чем отличаются от земных.

Хотя существование газообразного фосфина вызывало серьезные сомнения с момента его открытия в 2020 году, его первооткрыватели продолжают делать все возможное, чтобы доказать его существование. С тех пор они тщательно искали новые доказательства этого элемента в облаках Венеры, используя телескоп Джеймса Клерка Максвелла на Гавайях.


«Наши результаты показывают, что фосфин разрушается, когда атмосфера вступает в контакт с солнечным светом. Все, что мы можем сказать, это то, что фосфин присутствует. Мы не знаем, что он производит. Это могут быть химические процессы, которые мы не понимаем. Но жизнь также возможна», — сказала астроном Джейн Гривз из Кардиффского университета. 

Имея новые данные, астрофизики теперь хотят продолжить исследование того, могут ли облака Венеры содержать жизнь. В этом году ЕКА одобрило новую миссию под названием Envision для дальнейшего изучения атмосферы Венеры.

#космос #астрономия #планеты #венера
1
Показать комментарии (1)
Китай хочет направить зонд и отклонить от своего курса астероид в 2030 году
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Двойные стандарты и те самые «правила»: Европа стремительно наращивает импорт российских металлов
19
Reuters: украинские инженеры разработали систему на основе ИИ, объединяющую сотни дронов в рой
2
Создан самый легкий и самый маленький в мире летательный аппарат, работающий на солнечной энергии
2
Израильские технологии помогли ФБР взломать телефон стрелка Трампа за 40 минут
5
«Варшавянки» РФ активно действуют у британских островов, пишет обозреватель National Interest
1
ВВС США сформируют в Южной Корее «суперэскадрилью» из 31 истребителя F-16
4
AMD Ryzen AI 9 HX 370 преодолел отметку 2000 баллов в одноядерном тесте Cinebench R23
+
Microsoft исследует новые возможности заставить пользователей отказаться от Chrome в пользу Edge
6
Почти всё российское судостроение реализуется силами Объединённой судостроительной корпорации
1
«Полиметалл» удваивает мощности: свердловская фабрика вышла на новый уровень
+
Флагманские модели Samsung Galaxy будут использовать спутниковую связь
+
Дания и Бельгия заинтересовались франко-итальянской системой ПРО SAMP/T NG
+
NVIDIA CUDA теперь может напрямую работать на графических процессорах AMD
2
Смартфоны Samsung Galaxy получат спутниковую связь в Android 15 и One UI 7
+
Стартап привлек $16 млн для разработки ИИ-движка, делающего поведение NPC в видеоиграх реалистичным
6
В России запущено первое предприятие по производству ткани из переработанного сырья
+
Видеокарты AMD Radeon RX 6000 и 7000 теперь поддерживают Twitch Enhanced Broadcasting
+
Гибкая электроника на основе жидкого металла: новый прорыв в носимых устройствах
+
В Рязанской области будет построен завод по производству напитков за 500 млн рублей
+
Segway представила электросамокат ZT3 Pro и электровелосипед Xyber
+

Популярные статьи

Мой субъективный топ лучших ролей Самуэля Л. Джексона
1
Выбираем 7 лучших видеокарт по цене и производительности, которые только можно купить в магазинах РФ
70
GeForce RTX 3060 vs Radeon RX 6700 XT – даже трассировка лучей не может победить видеокарту AMD
95
Три причины, почему старый или слабый компьютер - не повод расстраиваться - мое мнение
51
Windows XP в 2024 году - Часть 2
2
Высокая эффективность китайских средств РЭБ в Южно-Китайском море привела в замешательство ВС США
2
Одесса на фоне “роста симпатий к уклонистам” становится лидером сопротивления мобилизации в ВСУ
6
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
108
Конгрессмены выразили опасение, что Россия делится с Китаем «уроками» борьбы с американским оружием
3
Стоит ли менять DDR4 на DDR5, и может ли новая ОЗУ обеспечить заметный прирост fps в играх
8

Сейчас обсуждают

ЧatoБoт
17:06
Еуропейское гуано как воно есть. Хавайте, каклы, за обе щеки.
Defence24: Переданные Украине словацкие САУ Zuzana 2 оказались ненадёжными
E. S.
17:05
Пфффф. Расходимся - британские ученые
Появились новые доказательства существования жизни на Венере
ЧatoБoт
17:04
Сик транзит глория мунди (лат.).
Ford отказалась от полного перехода на электрокары в Европе к 2030 году
Aison
17:02
Ну так 10+ лет думали как лучше придумать
Microsoft меняет способ обновления Windows
glavhyilo
17:00
патриоты это говно комплексы. "в 1991 году «Патриот» не смог перехватить Иракские ракеты «скат», а в 2003 году в Ираке «Патриот» сбил больше самолетов союзников, чем Иракских ракет. Когда «Патриот» ис...
Reutres: США и Япония не могут нарастить производство ракет для Patriot из-за дефицита комплектующих
Вячеслав Эрин
16:57
так и вали от сюда
5 провальных видеокарт AMD в магазинах РФ, которые не рекомендуются к покупке летом 2024 года
Вячеслав Эрин
16:56
ахах, я даже скачаю картинку. Амд кал
5 провальных видеокарт AMD в магазинах РФ, которые не рекомендуются к покупке летом 2024 года
Вячеслав Эрин
16:52
5? забыл цифру поставить после 5.
5 провальных видеокарт AMD в магазинах РФ, которые не рекомендуются к покупке летом 2024 года
glavhyilo
16:48
хана скоро всу-дальше суды пойдут.
Politico: Генерал НАТО похвалил стратегию Украины
Grotlon
16:36
Ну вообще это более-менее адекватные цены в текущих реалиях. Разве что 9950X можно было бы чуть подороже сделать. Вопрос, пойдет ли на него AMD сразу, или спустя какое-то время после релиза (я склоняю...
Названы вероятные цены на процессоры AMD Ryzen 9000 Zen 5
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем