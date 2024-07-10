Во время предстоящего испытательного полета SpaceX хочет впервые опробовать особенно смелый маневр приземления.

Самая большая в мире ракета отправится в свой пятый испытательный полет в начале августа. Несколько дней назад основатель SpaceX Илон Маск объявил, что Starship будет готов к повторному запуску примерно через 4 недели.

Фото: SpaceX

Пока неизвестно, будет ли график соблюден. Запуск требует некоторых технических корректировок и одобрения Федерального управления гражданской авиации США (FAA). SpaceX также планирует особенно смелый маневр приземления для пятого полета.

Первая ступень ракеты Super Heavy Booster должна впервые приземлиться на суше. Она приблизится к стартовой площадке, и там ее как бы перехватит роботизированная система. SpaceX называет эту технологию посадки «палочками для еды»: во время приземления механизмы огромного крана движутся почти так же, как если бы человек пользовался палочками для еды.

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В ходе четвертого испытательного полета ракета-носитель была управляемо доставлена на поверхность моря в Мексиканском заливе, а затем сброшена в море. Уже несколько дней ходят предположения о том, произошла ли неисправность при приземлении.

Система Starship состоит из 2 частей: первый двигатель Super Heavy, верхняя часть и непосредственно космический корабль. Новая ракета предназначена для доставки грузов и людей на Марс и Луну в будущем.

Starship длиной 119 метров является самой большой ракетой всех времен. По словам Илона Маска, ее тяга в два раза сильнее, чем у легендарного Saturn V, который ранее считался самой большой ракетой длиной 111 метров.

Как и другие ракеты SpaceX, корабль Starship также должен быть многоразовым. В идеале космический корабль должен иметь возможность взлетать с поверхности земли каждые шесть-восемь часов — с Super Heavy это должно быть возможно даже через один час. Полезная нагрузка может достигать 150 тонн.

НАСА хочет гарантировать, что план SpaceX по запуску ракеты Starship следующего поколения из Флориды не поставит под угрозу близлежащую стартовую инфраструктуру, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя космического агентства. Потому что это единственная связь с МКС.

SpaceX уже выступила с различными предложениями для решения проблем НАСА. Однако все возможные усилия привели к значительной отсрочке первоначального планирования запусков на несколько месяцев.