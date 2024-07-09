Планируется, что корабль SpaceX Starship будет взлетать с двух стартовых площадок во Флориде примерно 120 раз в год. Другие космические компании относятся к этому критически и хотят, чтобы это не повлияло на их собственные запуски.

У SpaceX большие планы на свою самую большую на сегодняшний день ракету — Starship. Космическая компания Илона Маска хочет запускать ракету примерно 120 раз в год.

Starship

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SpaceX планирует запускать Starship до 44 раз в год из Космического центра Кеннеди НАСА и до 76 раз со SLC-37 (Space Launch Complex 37, Космический пусковой комплекс-37) на станции космических сил на мысе Канаверал. Обе локации находятся в непосредственной близости друг от друга.

Однако против этого выступают другие космические компании, такие как Blue Origin и United Launch Alliance. В конце прошлого месяца они представили регулирующим органам комментарии по поводу планов Маска. Также в отчете была просьба ограничить количество запусков SpaceX и дать возможность запускать ракеты другим поставщикам, сообщает Techcrunch.

Blue Origin даже предложила ограничить запуски Starship определенным временем и предоставить другим провайдерам право преимущественных полетов.

Однако до сих пор неясно, сколько запусков SpaceX сможет осуществить на самом деле. Космические силы США в настоящее время работают над проектом оценки воздействия на окружающую среду, который будет опубликован этой зимой.

Это сделано для того, чтобы оценить, какое влияние окажет такая высокая частота запуска на окружающую среду. Представитель Космических сил заявил, что запланированная частота запусков может измениться по итогам этого исследования.

Другие факторы включают прогресс в разработке самой ракеты в ближайшие месяцы и даже количество гнезд сойки во Флориде, обнаруженных в этом регионе. Флоридская сойка — региональная птица, занесенная в список исчезающих видов.

Помимо двух стартовых площадок во Флориде, SpaceX также хочет использовать собственные стартовые площадки. У компании уже есть стартовая база для Starship в Техасе, а еще одна в настоящее время строится.

В целом SpaceX может отправить гигантскую ракету в космос с четырех стартовых площадок. Илон Маск планирует массово производить Starship на своей фабрике, которую он недавно продемонстрировал журналистам.