Новый искусственный интеллект для устройств Apple ждут с нетерпением. Инсайдер рассказал, когда этого решения можно ожидать.

Когда речь заходит о предстоящих новинках Apple, журналист Bloomberg Марк Гурман считается чрезвычайно хорошо информированным. В своем последнем информационном бюллетене Power On инсайдер сообщает, что долгожданные функции искусственного интеллекта под названием Apple Intelligence появятся на мобильных телефонах весной 2025 года с обновлением iOS 18.4. Сама Apple пока конкретно не прокомментировала дату релиза.

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Благодаря Apple Intelligence многое изменится в iPhone и iPad. Голосовой помощник Siri также получит новые функции. Можно поручить Siri выполнить определенные действия на устройстве, например, отдать команду «Покажи мне все фотографии за первую неделю июля прошлого года» и помощник её выполнит. Ожидается, что пользователи будут меньше печатать и вместо этого начнут управлять своими смартфонами с помощью голосовых инструкций.

Многие владельцы iPhone с нетерпением ждут бета-версии iOS 18, которая впервые была публично представлена на WWDC 10 июня. Её массовое внедрение ожидается с сентября 2024 года. По словам Гурмана, весной 2025 года выйдет iOS 18.4, которая интегрирует Apple Intelligence на все устройства.

Первые обновления ИИ, скорее всего, появятся в iOS 18 и iPadOS 18: например, сервис на базе ChatGPT будет доступен специально для устройств Apple.