Французская компания EDF решила приостановить свой проект малого ядерного реактора. Причина – проблемы, возникающие из-за чрезмерной технической сложности этого устройства.

Французский энергетический гигант EDF приостановил проект малого модульного ядерного реактора (SMR) NUWARD. Такое решение было принято в связи с высоким уровнем технической сложности установки, что выражается в производственных и трудозатратах.

Новость о приостановке проекта будет объявлена EDF официально в ближайшее время. В то же время компания начнет работу над новым, более простым агрегатом.

Визуализация SMR NUWARD

Реактор с водой под давлением NUWARD должен был иметь установленную мощность 170 МВт. Важно отметить, что такие энергоблоки должны были устанавливаться парами, а это значит, что одна электростанция на основе технологии SMR компании EDF должна была превысить мощность реактора BWRX-300 производства GE-Hitachi (мощность: 300 МВт).

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В апреле 2024 года Европейская комиссия одобрила французскую государственную помощь EDF для нужд проекта NUWARD. Сумма сделки составила 300 миллионов евро.

Французский реактор — не первый проект SMR, который столкнулся с серьезными проблемами за последние месяцы. В ноябре 2023 года компания NuScale объявила о прекращении проекта в США, заключающегося в строительстве шести модулей VOYGR мощностью по 77 МВт каждый.