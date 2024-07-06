Amazon также построит новые центры обработки данных в регионе Арагон на севере Испании.

Американская компания-разработчик программного обеспечения Microsoft продолжает инвестиции в сферу искусственного интеллекта (ИИ) в Испании. Компания из Редмонда (штат Калифорния) объявила 3 июля об инвестициях на сумму 2,2 миллиарда евро в центры обработки данных в северном испанском регионе Арагон. За последние недели IT-гигант запустил аналогичные проекты в Германии, Швеции, Франции и нескольких странах Азии.







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Американская компания Amazon уже объявила об инвестициях в аналогичные объекты в Арагоне на сумму 15,7 млрд евро в мае. Облачный провайдер Amazon AWS хочет построить там новые центры обработки данных. По словам главы региона Хорхе Аскона, Microsoft уже инвестировала в этот регион в последние годы средств на общую сумму $6,7 миллиарда евро.







«Это отличная новость для экономики Арагона», — сказал Азкон.

Он надеется, что инвестиции окажут «эффект притяжения», чтобы привлечь «больше компаний». Microsoft считается пионером в области искусственного интеллекта благодаря своим ранним инвестициям в разработчика чат-бота ChatGPT. В Германии Microsoft объявила в феврале о расширении и строительстве новых дата-центров стоимостью 3,2 миллиарда евро.

Почему же Microsoft строит дата-центры не в родной Калифорнии? Ранее сильная жара в Калифорнии парализовала дата-центры многих компаний, в том числе Twitter. В таких дата-центрах есть куча серверов и хранилище данных. В лучшем случае они должны быть достаточно охлаждены, чтобы не перегрелись и не вышли из строя. Сами серверы выделяют тепло, а жаркие температуры в таком штате, как Калифорния, делают все остальное.

Почти два года назад беспрецедентное событие привело к полному отключению физического оборудования Twitter.

Как правило, крупные платформы имеют несколько центров обработки данных. Таким образом, другие центры могут подстраховать, если один из них неожиданно выйдет из строя.



