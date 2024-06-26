Бинокль можно будет купить уже в ноябре 2025 года.

Компания Unistellar 25 июня запустила краудфандинговую кампанию для своего умного бинокля Envision. Бинокль обеспечивает визуальные подсказки к различным наземным и астрономическим объектам.

Более миллиона холмов, гор и вершин, а также сотни тысяч троп, хижин, источников воды, пещер и многого другого хранятся в базе данных бинокля. Также доступна информация о 1000 астрономических явлениях и 200 000 звезд.

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Различные режимы использования делают бинокль настоящим универсальным гаджетом. В режиме Smart Scouting пользователи получают контекстную информацию в виде динамических наложений трехмерных карт при просмотре в бинокль. Пользователи могут находить горы, тропы, хижины и источники воды или раскрывать тайны ночного неба.



Режим управляемой навигации помогает пользователям находить интересные точки на ландшафте или в ночном небе. Для этого пользователь выбирает в приложении, какой объект он хочет наблюдать. Когда он смотрит в бинокль, указатель направления показывает, куда следует его навести.

В режиме Shareable Targetlock пользователь может сохранить данные о просматриваемом объекте, а бинокль передать друзьям. Затем другие люди смогут наблюдать эти объекты.

Unistellar ранее производила телескопы для астрономов-любителей. Французская компания работала с Nikon над разработкой бинокля.

Бинокль Unistellar Envision будет продаваться по цене 1199 евро. Ожидается, что поставки начнутся в ноябре 2025 года.