Гигантский дворник лобового стекла Cybertruck может выйти из строя во время движения, ухудшив видимость.

Производитель электромобилей Tesla отзывает в мастерские 11 688 своих Cybertrucks. Причина — возможные отказы дворников, которые могут ухудшить видимость и увеличить риск аварии, заявили в органе безопасности дорожного движения США NHTSA.

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«Чрезмерная мощность дворников может привести к выходу из строя модуля управления электродвигателем переднего стеклоочистителя», — пишет Совет по безопасности на транспорте.

Сообщается, что сервисная бригада бесплатно заменит электродвигатель стеклоочистителя. Тем временем водитель Cybertruck сообщает, что дворник длиной 1,2 метра начинает дергаться на скорости более 100 км/ч. Это также может быть вызвано проблемой с аэродинамикой.

Tesla также отзывает 11 383 автомобиля Cybertruck, поскольку панель в кузове пикапа может быть неправильно прикреплена и может представлять опасность для водителей. В этом случае ремонт также бесплатный.

Еще в апреле Tesla пришлось отозвать почти 4000 Cybertruck из-за проблем с педалью акселератора. Крышка педали акселератора может ослабнуть и застрять так, что автомобиль начнет ускоряться самостоятельно.

Cybertruck поставляется с конца прошлого года. Точно неизвестно, сколько экземпляров было доставлено клиентам с тех пор. Однако отзыв в апреле затронул все Cybertrucks. По собственным данным Tesla, сейчас компания производит 1300 Cybertrucks в неделю, поэтому проблема со стеклоочистителями, скорее всего, затронет большинство, если не все, поставляемых автомобилей.