Благодаря новому типу привода дрон должен быть очень тихим и при этом у него большая дальность полета.

Новейшая разработка DARPA — беспилотник XRQ-73 с летающим крылом и возможностями малозаметности. («Летающее крыло» — разновидность аэродинамической схемы планера типа «бесхвостка» с редуцированным фюзеляжем, роль которого играет крыло.)

По данным Агентства перспективных исследовательских проектов Министерства обороны, беспилотный летательный аппарат из программы SHEPARD (Series Hybrid Electric Propulsion AiRcraft Demonstration) планируется испытать в этом году.

Сообщается, что дрон XRQ-73 будет иметь гибридный привод. Изображение: DARPA

Программа SHEPARD, стартовавшая четыре года назад, использовала технологию предыдущего проекта Great Horned Owl («Большая рогатая сова»). Целью проекта была разработка гибридного электропривода, который можно было бы использовать в сверхтихих и высокоэффективных разведывательных дронах.

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Для XRQ-72 была разработана двигательная установка и оборонная компания Northrop доработала этот тип силовой установки в XRQ-73, а также оснастила его улучшенным планером.

На текущем рендеринге дрона XRQ-73 видимых пропеллеров нет, но есть два воздухозаборника в середине фюзеляжа. Пропеллеры, судя по всему, встроены в фюзеляж беспилотника.



На более старой визуализации можно увидеть трансформацию XRQ-72A (слева в черном цвете) к XRQ-73 (справа):

Переход с XRQ-72A на XRQ-73. Изображение: DARPA

Подробности о XRQ-73 пока неизвестны. Сообщается, что дрон весит 1250 фунтов (567 кг) и относится к «группе 3» беспилотных летательных аппаратов. Военные США относят к «группе 3» дроны, которые весят от 55 до 1320 фунтов (599 кг) и развивают максимальную скорость от 100 до 250 узлов (185-463 км/ч).

Как и в случае с XRQ-72, в XRQ-73 основное внимание уделяется его пригодности для наблюдения и разведки. Акустическая сигнатура дрона должна быть как можно более низкой, чтобы не привлекать внимание противника к летательному аппарату.

Дроны с батарейным питанием особенно тихие, но не обладают необходимой автономностью и грузоподъемностью. Именно поэтому в начале 2000-х годов в программе Great Horned Owl было решено разработать гибридный привод, в котором пропеллеры приводятся в движение электричеством, но оно при этом поступает от генератора. Если также установлены батареи, возможна более тихая и чисто электрическая эксплуатация аппарата.

Целью DARPA в то время было добиться того, чтобы дрон, движущийся со скоростью 100 узлов (185 км/ч), не превышал уровень шума в 50 фонов (логарифмическая единица для оценки уровня громкости звука). Это примерно соответствует громкости обычного разговора или громкости работающей посудомоечной машины.

Однако при весе 1250 фунтов XRQ-73 значительно тяжелее своего предшественника, который весил на треть меньше. Кроме того, сообщается, что XRQ-73 гораздо лучше подходит для атак на поле боя.