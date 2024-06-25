Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Индийский ударный вертолет LCH Prachand запущен в серийное производство
Индийской армии нужен новый вертолет, который можно использовать в горной местности.

Правительство Индии хочет заказать в общей сложности 156 ударных вертолетов LCH Prachand. Такой заказ официально запросили у государственной авиационной и оборонной компании Hindustan Aeronautics (HAL).
Ударный вертолет LCH. Фото: HAL
LCH Prachand (легкий боевой вертолет) совершил свой первый полет в 2010 году. Производство началось в 2017 году. Однако индийское правительство пока заказало только 15 единиц для испытаний.
LCH Prachand. Фото: Правительство Индии
Учитывая текущий запрос на 156 экземпляров, скоро должно начаться серийное производство. Сообщается, что стоимость контракта превышает 5,4 миллиарда долларов. HAL рассчитывает поставить все 156 ударных вертолетов в течение 6 лет.
LCH Prachand. Фото: Правительство Индии

Ударный вертолет отличается, среди прочего, максимальной высотой полета 6500 метров. Это делает его идеальным самолетом для индийской армии для использования на границе с Пакистаном и Китаем. В высокогорье регулярно происходят вооруженные столкновения.

реклама

LCH Prachand. Фото: Правительство Индии

Помимо средств радиоэлектронной борьбы, LCH Prachand имеет систему целеуказания и прицеливания, отображаемую на шлемном дисплее пилотов. Также сообщается, что он обладает свойствами малозаметности, такими как низкая радиолокационная заметность.

Вооружение включает 20-мм пулемет М621 компании Nexter Systems, который размещен под носовой частью вертолета. Он может производить 800 выстрелов в минуту.

В двух коротких крыльях можно разместить в общей сложности 4 боевых модуля. Например, там могут быть установлены 4 пусковые установки по 12 70-мм ракет с лазерным наведением каждая.

В модулях вооружения также размещаются 4х2 ракеты «воздух-воздух» «Мистраль». В перспективе планируется также вооружение высокоточными бомбами и противотанковыми управляемыми ракетами типа «Дхрувастра».

#военная техника #вертолет #lch prachand #индии
+
Написать комментарий (0)
ВМФ России следит за новой израильской подводной лодкой INS Drakon
Благодаря снимкам Google Maps стали известны некоторые характеристики подводного дрона Manta Ray
Bulgaria Military: Боевая машина пехоты Bradley поступит в вооруженные силы Греции
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Дания не имеет законного основания перекрыть Балтийские проливы для танкеров с российской нефтью
23
В Сети появились кадры группового удара четырьмя ФАБ-500 по пункту управления ВСУ под Херсоном
6
Российские инженеры создали самый грузоподъемный и дальнобойный дрон в России
4
В Заполярье монтируют печь с 9-этажный дом в рекордные сроки
3
Появился хакер, который работает над взломом одной из последних версий Denuvo
2
Поднять флаг: Как спиратить Netflix и присесть на 48 лет
+
Blackrock повторно отказала Киеву в реструктуризации долга, Украине грозит технический дефолт
9
BusinessKorea: Google больше не будет использовать чипы Samsung для телефонов Pixel
1
Итальянская компания Kimera Automobili представила свой новый проект спортивного авто K39
+
Новая внешность Джин Грей из игры Marvel's Wolverine вызвала негодование фанатов
2
Hardware Times: Добиться 100% стабильности ПК с Core i9-14900K можно только заменив платформу на AMD
48
ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS с кассетной боевой частью по Севастополю
92
"Серые" Toyota Corolla Cross появились на российском рынке по цене от 2,5 млн рублей
+
Galaxy S25 Ultra от Samsung получит улучшение фотосъемки благодаря новым 50-мегапиксельным камерам
2
Microsoft пытается заставить пользователей отказаться от локальной учётной записи в Windows
9
Вице-канцлер Германии призвал Китай ограничить экспорт товаров в Россию
2
Казанский авиационный завод завершил техническое перевооружение цехов с целью кратного увеличения выпуска самолётов Ту-214
1
Мошенники скупают тушки RTX 4090 и продают их под видом рабочих видеокарт
2
NVIDIA намекает на создание текстур и объектов с помощью ИИ в DLSS 4
+
ВМФ России следит за новой израильской подводной лодкой INS Drakon
+

Популярные статьи

Как я снизил температуру M.2 SSD и жестких дисков на 15 градусов, не потратив ни рубля
22
Почему в 2024 году не стоит покупать видеокарты с 8 ГБ видеопамяти дороже, чем за 25000 рублей
46
АМ4 vs АМ5 – старая платформа позволяет собрать более мощный игровой ПК за меньшие деньги
16
Почему игровым консолям не снятся эксклюзивы - вспоминаем PlayStation 3 и Xbox 360
8
Пришло время переустанавливать Linux - устанавливаю Chimbalix 24.2 Alphachi
35
Итоги гоночного уик-энда 22-23 июня
1
Собираем геймерский ПК на Ryzen 5 7500F + GeForce RTX 3060 для любых игр в 1080р@60 fps
28
ТОП-5 отличий нормального технического бренда от фуфлобренда
2
"Китайский ястреб" Трампа требует максимально жёстко наказать Пекин за поддержку спецоперации России
19
"И пришла Тень" - тест и обзор кулера Thermalright Phantom Spirit 120 EVO
20

Сейчас обсуждают

swr5
13:09
Пузырь ИИ сдувается, наиграются и забудут, не впервой уже.
Капитализация Nvidia снизилась на $430 млрд — акции компании за три дня потеряли 13% стоимости
OhOtNiChEk
13:06
Лучший пасс менеджер это мозг
Кибербезопасность: Российский менеджер паролей для компаний
_ErOp_
13:02
Деньги взяты, а материала не ватило? Хоть текст перед сдачей перечитывай, или там главное объём набить, а что внутри - пофиг? Чувак, ты со своим нлп и брехнёй в маразм скатываешься. Начать предложение...
Почему PlayStation 5 опережает Xbox: анализ ключевых ошибок и упущений
Тилька
12:59
Хахахахаха))))
Hardware Times: Добиться 100% стабильности ПК с Core i9-14900K можно только заменив платформу на AMD
Шава на Коммунистической
12:57
Сажают Зеро в тюрьму, более опытные кореша Зистакс и Бублик ему советуют: - Много не говори там, не надо вот этих Собираем за и 5 причин для, там за такое и спросить могут. Заехал Зеро в камеру, инте...
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Июнь)
Red Line
12:57
И был таков диванный генерал
Экс-агент ЦРУ: За атаками в Дагестане и Севастополе стоят спецслужбы США и Британии
Иван Сергеев
12:57
Когда же это мы перешли на натовские 155мм?
Ростех передал в войска новую партию колёсных САУ «Мальва»
Андрей Валяев
12:57
А Дания кому нужна?
Дания не имеет законного основания перекрыть Балтийские проливы для танкеров с российской нефтью
Harp
12:51
Ну не надоело одно и тоже копипастить? Даже комплектующие уже не меняются.
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Июнь)
Dark_Cloud
12:49
1. Показательно разбомбить Пентагон. 2. Разбомбить оставшиеся атомные станции на Украине. Системы безопасности рвануть им не дадут от внешнего воздействия, но эксплуатация станет невозможной. 3. Профи...
Экс-агент ЦРУ: За атаками в Дагестане и Севастополе стоят спецслужбы США и Британии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем