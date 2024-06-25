Индийской армии нужен новый вертолет, который можно использовать в горной местности.

Правительство Индии хочет заказать в общей сложности 156 ударных вертолетов LCH Prachand. Такой заказ официально запросили у государственной авиационной и оборонной компании Hindustan Aeronautics (HAL).

Ударный вертолет LCH. Фото: HAL

LCH Prachand (легкий боевой вертолет) совершил свой первый полет в 2010 году. Производство началось в 2017 году. Однако индийское правительство пока заказало только 15 единиц для испытаний.

LCH Prachand. Фото: Правительство Индии

Учитывая текущий запрос на 156 экземпляров, скоро должно начаться серийное производство. Сообщается, что стоимость контракта превышает 5,4 миллиарда долларов. HAL рассчитывает поставить все 156 ударных вертолетов в течение 6 лет.

LCH Prachand. Фото: Правительство Индии

Ударный вертолет отличается, среди прочего, максимальной высотой полета 6500 метров. Это делает его идеальным самолетом для индийской армии для использования на границе с Пакистаном и Китаем. В высокогорье регулярно происходят вооруженные столкновения.

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LCH Prachand. Фото: Правительство Индии

Помимо средств радиоэлектронной борьбы, LCH Prachand имеет систему целеуказания и прицеливания, отображаемую на шлемном дисплее пилотов. Также сообщается, что он обладает свойствами малозаметности, такими как низкая радиолокационная заметность.

Вооружение включает 20-мм пулемет М621 компании Nexter Systems, который размещен под носовой частью вертолета. Он может производить 800 выстрелов в минуту.

В двух коротких крыльях можно разместить в общей сложности 4 боевых модуля. Например, там могут быть установлены 4 пусковые установки по 12 70-мм ракет с лазерным наведением каждая.

В модулях вооружения также размещаются 4х2 ракеты «воздух-воздух» «Мистраль». В перспективе планируется также вооружение высокоточными бомбами и противотанковыми управляемыми ракетами типа «Дхрувастра».