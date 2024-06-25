Правительство Индии хочет заказать в общей сложности 156 ударных вертолетов LCH Prachand. Такой заказ официально запросили у государственной авиационной и оборонной компании Hindustan Aeronautics (HAL).
LCH Prachand (легкий боевой вертолет) совершил свой первый полет в 2010 году. Производство началось в 2017 году. Однако индийское правительство пока заказало только 15 единиц для испытаний.
Учитывая текущий запрос на 156 экземпляров, скоро должно начаться серийное производство. Сообщается, что стоимость контракта превышает 5,4 миллиарда долларов. HAL рассчитывает поставить все 156 ударных вертолетов в течение 6 лет.
Ударный вертолет отличается, среди прочего, максимальной высотой полета 6500 метров. Это делает его идеальным самолетом для индийской армии для использования на границе с Пакистаном и Китаем. В высокогорье регулярно происходят вооруженные столкновения.
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Помимо средств радиоэлектронной борьбы, LCH Prachand имеет систему целеуказания и прицеливания, отображаемую на шлемном дисплее пилотов. Также сообщается, что он обладает свойствами малозаметности, такими как низкая радиолокационная заметность.
Вооружение включает 20-мм пулемет М621 компании Nexter Systems, который размещен под носовой частью вертолета. Он может производить 800 выстрелов в минуту.
В двух коротких крыльях можно разместить в общей сложности 4 боевых модуля. Например, там могут быть установлены 4 пусковые установки по 12 70-мм ракет с лазерным наведением каждая.
В модулях вооружения также размещаются 4х2 ракеты «воздух-воздух» «Мистраль». В перспективе планируется также вооружение высокоточными бомбами и противотанковыми управляемыми ракетами типа «Дхрувастра».