Компания Bitmain на конференции World Digital Mining Summit в Лас-Вегасе представила новые модели биткоин-майнера серии Antminer S21 с повышенной энергоэффективностью.

Технология майнинга биткоинов меняется быстрыми темпами, чтобы, среди прочего, противостоять негативным последствиям регулярных халвингов, при которых количество вновь выпущенных монет сокращается вдвое каждые четыре года. Вторая задача совершенствования технологии майнинга - сохранить или увеличить прибыльность при добыче цифровых монет.







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Bitmain, ведущий производитель оборудования для майнинга, представил на Всемирном саммите цифрового майнинга (World Digital Mining Summit) в Лас-Вегасе новые модели Antminer:

S21 XP с воздушным охлаждением

S21 XP Hydro с водяным охлаждением

S21 XP IMM с иммерсионным охлаждением в двух вариантах

Все модели характеризуются, прежде всего, непревзойденной эффективностью.

Antminer S21 XP. Источник изображения: minersource.shop Antminer S21 XP с воздушным охлаждением обеспечивает хэшрейт 270 терахэшей в секунду (TH/s) при потребляемой мощности 3645 Вт. Это означает, что эффективность S21 XP составляет 13,5 джоулей на терахеш (J/TH, Дж/Т). Учитывая текущую цену на электроэнергию $0,04 за киловатт-час (кВтч), ожидаемая ежедневная прибыль, которую можно получить с помощью S21 XP, составляет примерно $10,84.

Вторая модель - S21 XP Hydro с водяным охлаждением.

Antminer S21 XP Hydro. Источник изображения: minersource.shop Как обычно, модель с водяным охлаждением превосходит модель с воздушным охлаждением по производительности и эффективности. Antminer S21 XP Hydro обеспечивает скорость хеширования 473 TH/s при потребляемой мощности 5676 Вт. Эффективность составляет 12 Дж/Т, а ожидаемая прибыль в день почти вдвое выше, чем у устройства с воздушным охлаждением ($21,48). Это делает Antminer S21 XP Hydro самым эффективным устройством для майнинга на рынке на сегодняшний день. Цена S21 XP Hydro уже объявлена в районе $10 169,50.

И третья новинка - Antminer S21 XP IMM.

Antminer S21 XP IMM. Источник изображения: minersource.shop Помимо моделей с воздушным и водяным охлаждением, Bitmain также впервые представила две модели, специально разработанные для погружного охлаждения. Майнинговое оборудование погружено в теплопроводную диэлектрическую жидкость. У Bitmain есть «вариант нормального режима» с 300 TH/s при 4050 Вт и соответствующей эффективностью 13,5 Дж/Т, а также «вариант высокого режима» с 380 TH/s при 5700 Вт и эффективностью 15 Дж/Т.

Еще одним нововведением во всех моделях серии S21 XP является небольшой экран, на котором можно увидеть, например, текущий хэшрейт. Все модели будут поставляться с четвертого квартала 2024 года.