Технология майнинга биткоинов меняется быстрыми темпами, чтобы, среди прочего, противостоять негативным последствиям регулярных халвингов, при которых количество вновь выпущенных монет сокращается вдвое каждые четыре года. Вторая задача совершенствования технологии майнинга - сохранить или увеличить прибыльность при добыче цифровых монет.
Bitmain, ведущий производитель оборудования для майнинга, представил на Всемирном саммите цифрового майнинга (World Digital Mining Summit) в Лас-Вегасе новые модели Antminer:
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- S21 XP с воздушным охлаждением
- S21 XP Hydro с водяным охлаждением
- S21 XP IMM с иммерсионным охлаждением в двух вариантах
Все модели характеризуются, прежде всего, непревзойденной эффективностью.
Antminer S21 XP с воздушным охлаждением обеспечивает хэшрейт 270 терахэшей в секунду (TH/s) при потребляемой мощности 3645 Вт. Это означает, что эффективность S21 XP составляет 13,5 джоулей на терахеш (J/TH, Дж/Т). Учитывая текущую цену на электроэнергию $0,04 за киловатт-час (кВтч), ожидаемая ежедневная прибыль, которую можно получить с помощью S21 XP, составляет примерно $10,84.
Вторая модель - S21 XP Hydro с водяным охлаждением.
Как обычно, модель с водяным охлаждением превосходит модель с воздушным охлаждением по производительности и эффективности. Antminer S21 XP Hydro обеспечивает скорость хеширования 473 TH/s при потребляемой мощности 5676 Вт. Эффективность составляет 12 Дж/Т, а ожидаемая прибыль в день почти вдвое выше, чем у устройства с воздушным охлаждением ($21,48). Это делает Antminer S21 XP Hydro самым эффективным устройством для майнинга на рынке на сегодняшний день. Цена S21 XP Hydro уже объявлена в районе $10 169,50.
И третья новинка - Antminer S21 XP IMM.
Помимо моделей с воздушным и водяным охлаждением, Bitmain также впервые представила две модели, специально разработанные для погружного охлаждения. Майнинговое оборудование погружено в теплопроводную диэлектрическую жидкость. У Bitmain есть «вариант нормального режима» с 300 TH/s при 4050 Вт и соответствующей эффективностью 13,5 Дж/Т, а также «вариант высокого режима» с 380 TH/s при 5700 Вт и эффективностью 15 Дж/Т.
Еще одним нововведением во всех моделях серии S21 XP является небольшой экран, на котором можно увидеть, например, текущий хэшрейт. Все модели будут поставляться с четвертого квартала 2024 года.