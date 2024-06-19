В Саудовской Аравии температура достигает почти 52 °С. Каждые 10 лет температура увеличивается на 0,4 °С.

По меньшей мере 550 участников исламского паломничества (хаджа) погибли в Мекке Саудовской Аравии в результате жары, достигшей почти 52°С, сообщил в среду, 19 июня, телеканал France 24 со ссылкой на информацию дипломатических источников. По меньшей мере 320 погибших были египтянами.



«Все жертвы-египтяне, кроме одной, погибли от жары», — сообщил агентству Франс Пресс дипломат, получивший данные из морга больницы Аль-Муайсем в Мекке.

На данный момент известно о гибели по меньшей мере 60 иорданцев. Это значит, что число жертв из-за жары на данный момент составляет 550, как сообщают медицинские службы, или 577, по подсчетам AFP. Среди египетских жертв было множество паломников, прибывших в Мекку без официальной регистрации, сообщают французские агентства и СМИ.

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Власти призвали людей пить много воды, защищаться от солнца под зонтиками и избегать пребывания на открытом воздухе в самое жаркое время дня – между 11 и 15. Однако длительные ритуалы, являющиеся необходимой частью паломничества, требуют многочасового пребывания на улице.

Исследование, опубликованное в прошлом месяце в Саудовской Аравии, показало, что изменение климата все больше влияет на паломников. В районах, ключевых для религиозных ритуалов, температура повышается на 0,4°С каждые 10 лет. Даты хаджа гибкие (исламский календарь основан на фазах луны), поэтому в некоторые годы паломничество происходит в самые жаркие месяцы года.

С 1994 года, в частности, около 4000 человек погибли из-за панических атак, пожаров в палатках и жары. Самая крупная трагедия произошла в 2015 году, когда около Мекки погибли около 2400 человек. В прошлом году погибло по меньшей мере 240 паломников, в основном из Индонезии.