Новое поколение аккумуляторов обещает скорость зарядки 6C. Планируется, что аккумулятор появится на рынке в этом году.

В этом году ожидается появление нового типа аккумуляторов от BYD. Аккумулятор LFP (литий-железо-фосфатный) предназначен для обеспечения особенно большого радиуса действия и чрезвычайно быстрой зарядки. Китайский производитель аккумуляторов CATL также хочет до конца года вывести на рынок очень похожий аккумулятор для электромобилей.

BYD и CATL работают над аккумуляторами, которые можно будет зарядить за 10 минут

Сообщается, что и Blade Battery 2.0 от BYD, и Qilin Battery 2.0 от CATL обеспечивают скорость зарядки 6C. Эта технология позволит электромобилям полностью заряжаться от 0 до 100% за 10 минут. От 10% до 80% аккумулятор зарядится еще быстрее.

Китайские электромобили в настоящее время снабжены аккумуляторами 5C, например Zeekr 001. Это число указывает на соотношение между емкостью аккумулятора и мощностью зарядки.

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В этой классификации 6С число 6 означает, что аккумулятор можно заряжать 6 раз в час. В результате время зарядки составляет 10 минут. С батареей 5С этот показатель составляет 5 раз в час, что соответствует времени зарядки 12 минут.

Буква "C" в наименовании 6С означает емкость. Таким образом, аккумулятор 1С емкостью 80 кВтч можно заряжать максимум на 80 кВт. 6С – в 6 раз большей мощности. В этом случае максимальная мощность зарядки составит 480 кВт.

Даже если в будущем аккумуляторы можно будет заряжать так же быстро, как автомобили с двигателем внутреннего сгорания, которые будут заправляться топливом, существует одна проблема: доступная инфраструктура зарядки.

По данным китайского журнала 36kr, большинство зарядных станций в Китае в настоящее время обычно выдают около 120 кВт. В Европе ситуация не сильно отличается. Зарядные мощности около 360 кВт и выше – большая редкость. Но именно такие зарядные станции необходимы, чтобы использовать аккумуляторы 4C, 5C или 6C.

Между прочим, и CATL, и BYD перешли на LFP для своего нового поколения аккумуляторов. Такие аккумуляторы дешевле никель-кобальт-марганцевых аккумуляторов, которые также устанавливаются в электромобили. Сырье, которое идет на катоды, в литий-железо-фосфатных батареях стоит дешевле.

Однако литий-железо-фосфатные аккумуляторы обычно тяжелее и больше по размеру, поэтому они подходят не для всех типов транспортных средств. Балансировка веса и занимаемого пространства считается серьезной проблемой при использовании батарей LFP.