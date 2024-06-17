Исследователи изучили движение Солнечной системы на протяжении миллионов лет. Они обнаружили облачное явление.

За последние два миллиона лет Земля пережила несколько ледниковых периодов. Однако каковы были точные причины этого, до сих пор остается загадкой. Новое исследование, проведенное в США, предполагает, что контакт с ледяным и плотным межзвездным газовым облаком мог быть причиной ледниковых периодов.

Явления в космосе могут повлиять на климат Земли и, возможно, даже спровоцировать ледниковый период.

Используя данные со спутника Gaia Европейского космического агентства, исследователи создали имитационные модели, чтобы понять движение нашей Солнечной системы по галактике за последние два-три миллиона лет.

Американские ученые обнаружили, что гелиосфера, вероятно, в определенный момент времени вступила в контакт с межзвездным газовым облаком, названным Local Lynx of Cold Cloud (LLCC).

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Гелиосфера состоит из заряженных частиц, которые исходят от Солнца через солнечный ветер. Оно простирается до самых отдаленных пределов нашей Солнечной системы, далеко за пределами Плутона. По мнению американских исследователей, контакт с этим межзвездным газовым облаком привел к сильному охлаждению гелиосферы, которое достигло внутренней части Солнечной системы и, таким образом, также повлияло на Землю.

В ходе компьютерного моделирования ученые обнаружили, что в какой-то момент Солнечная система прошла через серию холодных водородных облаков, в конце которых находилось LLCC. Однако прямого контакта гелиосферы с LLCC, вероятно, не было – иначе последствия были бы еще серьезнее. Полная потеря защиты гелиосферы означала бы, что живые существа на Земле оказались бы полностью открыты для межзвездного пространства. Смесь газа, пыли и радиоактивных веществ достигла бы Земли.

Другие исследования подтверждают эту теорию. Согласно другому исследованию, в то время, когда Солнечная система проходила за облаками, геологические находки продемонстрировали увеличение содержания некоторых радиоактивных веществ.

Новые результаты исследований дают понять, что существует связь между климатом Земли и подобными космическими явлениями. Исследование не показывает, как долго продолжался охлаждающий эффект на гелиосферу в целом. Это могло занять от сотен до миллионов лет, в зависимости от размера облака. Однако гелиосфера, вероятно, восстановится после прекращения контакта с облаками. Теперь исследователи надеются, что новые результаты позволят нам узнать больше о силах, которые также влияют на жизнь на Земле.