Ан-22 «Антей» считался чудом советской инженерной мысли. Теперь ему пора на пенсию.

Ан-22 «Антей» считается легендарным и уникальным в своем роде продуктом советских авиационных инженеров. Самолет по кодификации НАТО Cock является крупнейшим винтовым самолетом, когда-либо построенным серийно. Всего с 1966 по 1976 год было произведено 68 штук.



До недавнего времени он использовался ВВС России в качестве транспортного самолета. Последнюю машину этого типа планируется вывести из эксплуатации к концу этого года. Помимо ВВС России, Ан-22 находился в эксплуатации и у украинской авиакомпании «Antonov Airlines».

Ан-22 был разработан в Советском Союзе для перевозки тяжелой военной техники на большие расстояния. Длина машины составляет 58 метров, а размах крыльев — 64 метра.

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На момент разработки он считался самым тяжелым и большим самолетом своего времени. Отсюда и название «Антей» – происходит от великана Антея из греческой мифологии. Мощным является и звук, издаваемый четырьмя турбовинтовыми двигателями НК-12 (разработка СНТК Кузнецова).

Высокий грузовой отсек высотой 4,4 метра позволяет разместить вертолеты без необходимости снимать несущие винты. Максимальная полезная нагрузка составляла 80 тонн, хотя «Antonov Airlines» предлагали ее только на уровне 60 тонн.

Но грузовой отсек – не единственная особенность машины. Благодаря 14-колесному шасси и 4 винтам, вращающимся в противоположных направлениях, огромный винтовой самолет может взлетать и приземляться на грунтовых поверхностях, например, на гравийных дорогах. Это особенно полезно при транспортировке крупногабаритных грузов в отдаленные районы.

Кроме того, Ан-22 может взлетать с большим весом и на сравнительно коротких взлетно-посадочных полосах. Ан-22 хватает примерно 1,5 километра. Для сравнения: Airbus A320 в стандартных условиях нужно 2 километра, но он по размеру лишь немногим больше половины Ан-22.

Одна из причин, по которой российские военные так долго пользовались Ан-22, заключается в том, что его грузовой отсек больше, чем у транспортного самолета Ил-76. Ан-22 также дешевле в эксплуатации.

Россия, скорее всего, будет полагаться в первую очередь на Ан-124 в качестве военно-транспортной авиации. Раньше двигатели для них поставлялись из Украины. В настоящее время РФ работает над созданием собственных двигателей для самолета.

Европа также сталкивается с проблемами в секторе транспортных самолетов и ищет замену Ан-124.