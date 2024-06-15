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kosmos_news
Студента арестовали за мошенничество при использовании мини-камеры и ИИ на экзамене
Студент собрал собственное устройство из встроенной в пуговицу камеры и роутера и разместил его в ботинке. Ответы на вступительных экзаменах он получал через наушники.

Студент был пойман на мошенничестве с использованием искусственного интеллекта на вступительном экзамене в турецкий университет. Студент вел себя подозрительно во время экзамена, из-за чего его разоблачили, сообщает Reuters.
Студента отстранили от экзамена на 2 года. Источник изображения: Pexels 
Чтобы пройти тест, он использовал самодельное устройство, состоящее из камеры, замаскированной под пуговицу рубашки, и роутера. Он спрятал маршрутизатор в подошве своей обуви. Используя доступное подключение к интернету, студент отправлял фотографии экзаменационных вопросов ИИ, и ему через наушники сообщали правильное решение.

Когда мошенничество было раскрыто, студент и его сообщник были арестованы. Это может показаться чрезмерным наказанием, но тест был общим вступительным экзаменом в турецкие университеты. Списывание на этом экзамене является серьёзным правонарушением.

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Меры безопасности строгие: помещения, где проходит экзамен, контролируются камерами. Когда студенты входят в здание, сотрудники службы безопасности обыскивают их на наличие неразрешенных материалов – отсюда и скрытый маршрутизатор в их ботинках.

Замаскированную камеру явно не заметили. В качестве наказания студенту теперь не разрешается сдавать экзамен в течение двух лет, и поэтому его не допустят к тестам на этот период.

Университет ETH Zurich (Цюрих), в отличие от некоторых других учебных заведений США и Европы, занимает интересную позицию по отношению к использованию ИИ в образовании. На вопрос, следует ли классифицировать ChatGPT как инструмент для читерства, учебное заведение дало следующий ответ: «ChatGPT может стать хорошим стартом для преодоления писательского ступора».

«Ответы ChatGPT являются результатом вероятностного алгоритма и поэтому обычно не воспроизводимы — два студента, использующие ChatGPT, дадут разные результаты на экзаменах», — говорится в сообщении университета. В ETHZ теперь ожидают, что ChatGPT и подобное программное обеспечение будут либо разрешены, либо запрещены в каждом конкретном случае.

#технологии #искусственный интеллект #образование
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