Технически в плане разработке ИИ Apple немного отстает от конкурентов, но по финансовой оценке далеко впереди Nvidia и Google.

После презентации Apple собственных моделей искусственного интеллекта и подтверждения того, что ChatGPT будет интегрирован в будущее программное обеспечение, цена акций Apple выросла до нового исторического максимума.

Фото: Apple

При цене до $207 за акцию оценка Apple выросла почти до $3,176 трлн. Это означает, что компания стоит больше, чем когда-либо прежде и более ценна, чем производитель чипов Nvidia, который недавно занял второе место в соответствующем рейтинге из-за ажиотажа вокруг искусственного интеллекта. Microsoft с оценкой чуть более $3,2 трлн не сильно отстает от Apple.

Это означает, что Apple вернула себе позиции, потерянные в прошлом году. Рейтинг крупнейших компаний мира сейчас выглядит так:



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Хотя Apple, похоже, отстает от Microsoft и Google с точки зрения искусственного интеллекта, команда генерального директора Тима Кука многое сделала правильно. Собственные модели искусственного интеллекта еще не так мощны, как лучшие модели OpenAI (GPT-4o) и Google (Gemini 1.5 Pro), но они по-прежнему близки ко многим лучшим LLM, которые доступны на рынке. И самое главное: они могут работать непосредственно на iPhone, iPad и Mac, не требуя огромных вычислительных мощностей в облаке, включая передачу данных, что является важным плюсом с точки зрения конфиденциальности.





Есть несколько причин, почему Apple, возможно, отстает в техническом плане в сфере LLM, но многое сделала правильно в своей стратегии развития искусственного интеллекта: