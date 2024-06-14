Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Акции Apple выросли до нового рекордного максимума после анонса функций ИИ
Технически в плане разработке ИИ Apple немного отстает от конкурентов, но по финансовой оценке далеко впереди Nvidia и Google.

После презентации Apple собственных моделей искусственного интеллекта и подтверждения того, что ChatGPT будет интегрирован в будущее программное обеспечение, цена акций Apple выросла до нового исторического максимума.
Фото: Apple
При цене до $207 за акцию оценка Apple выросла почти до $3,176 трлн. Это означает, что компания стоит больше, чем когда-либо прежде и более ценна, чем производитель чипов Nvidia, который недавно занял второе место в соответствующем рейтинге из-за ажиотажа вокруг искусственного интеллекта. Microsoft с оценкой чуть более $3,2 трлн не сильно отстает от Apple.

Это означает, что Apple вернула себе позиции, потерянные в прошлом году. Рейтинг крупнейших компаний мира сейчас выглядит так:

реклама


Хотя Apple, похоже, отстает от Microsoft и Google с точки зрения искусственного интеллекта, команда генерального директора Тима Кука многое сделала правильно. Собственные модели искусственного интеллекта еще не так мощны, как лучшие модели OpenAI (GPT-4o) и Google (Gemini 1.5 Pro), но они по-прежнему близки ко многим лучшим LLM, которые доступны на рынке. И самое главное: они могут работать непосредственно на iPhone, iPad и Mac, не требуя огромных вычислительных мощностей в облаке, включая передачу данных, что является важным плюсом с точки зрения конфиденциальности.


Есть несколько причин, почему Apple, возможно, отстает в техническом плане в сфере LLM, но многое сделала правильно в своей стратегии развития искусственного интеллекта:

  •  Apple остается конкурентоспособной с Android, тем более что важную роль будет играть Gemini от Google. Функциональность iOS и Android всегда сравнивают, и теперь Apple снова догоняет конкурента.
  •  Пользователи получат более легкий доступ к самому популярному приложению 2023 года, что позволит Apple дополнительно получать выгоду от платных подписок ChatGPT Plus, поскольку Apple получит долю подписок на приложения.
  •  В потенциальных ошибках моделей ИИ можно винить OpenAI (или Google). Значит, сохраняется имидж Apple как перфекционистской компании на случай, если модели искусственного интеллекта конкурентов дадут ложные утверждения или исторические ошибки.
  •  Apple может привлечь пользователей и инвесторов в отношении ИИ, одновременно работая над собственными моделями ИИ. Как только они станут зрелыми, то смогут быть более глубоко интегрированы и лучше позиционированы.
  •  Microsoft ослаблена тем, что Apple предоставила ведущей компании в области искусственного интеллекта еще одну большую платформу. Это может сделать Copilot от Microsoft менее привлекательным, если GPT-4o будет встроен непосредственно в iPhone и другие устройства Apple.
  •  Google ежегодно платит Apple 20 миллиардов долларов за ее позицию поисковой системы по умолчанию на iPhone и других компаниях и очень боится ChatGPT. Google теперь вынужден перенести Gemini на iPhone, что может принести Apple финансовую выгоду.
  •  Apple может указать на защиту данных: пользователи, которым не обязательно нужен ChatGPT, могут использовать LLM на устройстве Apple.
  •  Для использования функций искусственного интеллекта требуется как минимум iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max или более новые устройства с чипом M1. Это дает потребителям хороший повод перейти на более новое оборудование, хотя в последние годы для этого не было особых причин.
#apple #технологии #искусственный интеллект
+
Написать комментарий (0)
Битва за рынок AI чипов разгорается с новой силой
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Командование ВМС США экстренно отправило корабли ВМС для прикрытия Майами от АПЛ "Казань"
15
Sharp выпустила лазерные 4K-проекторы XP-P601Q и XP-P721Q
+
Российская компания реализует в Африке мегапроект "железнодорожный православный крест"
4
Военные корабли Северного флота России прибыли в главный порт Кубы
3
Microsoft принудительно обновит Windows 10 и рекомендует переходить на Windows 11 самостоятельно
22
Крупнейший в мире ангар в Китае предположительно хранит неизвестный военный летательный аппарат
2
Девушки, созданные искусственным интеллектом, стали звездами нового виртуального конкурса красоты
+
Рассел Кроу заявил, что «некомфортно» себя чувствует в преддверии выхода фильма «Гладиатор 2»
+
Разработчик одного из самых популярных скринсейверов для Windows рассказал о его предназначении
4
Из базы данных Epic Games Store утекли данные о предстоящих играх
+
Российский военкор Сладков: Ракетные установки на Украине могут управляться удаленно
+
Программа «Импортозамещение» набирает обороты – открываются новые заводы
+
«Антивирус Касперского» для Android теперь будет уведомлять пользователей о попытках слежки через Bluetooth
+
XFX может готовить глобальный запуск новой флагманской серии видеокарт с вентиляторами на магнитах
+
Энтузиасты взломали консоли Xbox one/series и смогли запустить неподписанный код
1
В США разработана атомная батарейка высокой мощности
7
В России резко выросли продажи футбольных симуляторов — от EA Sports FC 24 до Football Manager
+
Apple рассказала о способах защиты данных при использовании искусственного интеллекта
+
Ученые нашли способ накапливать электроэнергию в жидком топливе
+
Астрономы ждут редкого космического взрыва, который произойдет в ближайшее время
+

Популярные статьи

11 самых требовательных игр последних лет на ПК, которые проверят вашу видеокарту на прочность
36
Radeon RX 580 vs GeForce GTX 1060 – на что способны старые видеокарты в игровом ПК в 2024 году
84
"Неприкасаемые", "Гангстеры", "Ирландец" - краткий обзор трех фильмов о мафии
1
"Атлас", "Черная вдова. Укус смерти", "Нечисть" - краткий обзор фильмов
5
Выясняем, сколько придется заплатить за оптимальный игровой компьютер в июне 2024 года
38
Что будет с курсом рубля и ценами на комплектующие летом 2024 года
28
Правда и ложь о Genshin Impact
4
Выясняем, почему AMD делает процессоры лучше, чем Intel на примере Ryzen 5 7600X и Core i5-14400
51
Борьба с фейками - 3 новых способа определения подлинности изображений
3
6 новых функций Apple, которые уже были у Android за несколько лет до этого
6

Сейчас обсуждают

Anton1978
20:19
Робокоп да карту греет...У меня заметно вентили обороты прибовляют...А алан вейк 2 как у вас работает в плане нагрева?
11 самых требовательных игр последних лет на ПК, которые проверят вашу видеокарту на прочность
Nvidia&Intel Hater
20:18
Он идиот,давно же выяснили уже
Выясняем, почему AMD делает процессоры лучше, чем Intel на примере Ryzen 5 7600X и Core i5-14400
Nvidia&Intel Hater
20:15
Мой 5600.12400 так не сможет
Выясняем, почему AMD делает процессоры лучше, чем Intel на примере Ryzen 5 7600X и Core i5-14400
ЧatoБoт
20:11
«Имеющий мозги — да поймёт»: Лавров о том, поймут ли на Западе сегодняшние заявления Путина
Михаил Алёшин
20:09
Так сказать может только тот кто сам неимел вожможности и тупо желания ознакомится с продуктоми АМД ! Сиди и дальше самоуспокаивойся на Интеле..... А мы пока погамаем на быстрейших процесорах в мире.
Выясняем, почему AMD делает процессоры лучше, чем Intel на примере Ryzen 5 7600X и Core i5-14400
Cobalt_XIV
20:09
Не хотелось бы вас отвлекать, но с 1993 года, после второго российского "майдана" (Расстрел Белого дома в Москве, после отстранения Ельцина от поста Президента Конституционным Судом РФ) власть в РФ то...
Путин назвал отмену западных антироссийских санкций одним из условий мирного урегулирования по Украине
John Pin
20:09
Как повезло великой России, у нас нет рекламы.
Google хочет ещё больше усложнить задачу блокировщикам рекламы на YouTube, встраивая её в видео
John Pin
20:07
Это они в алкогольном токсикозе придумали?
Финский стартап Flow Computing утверждает, что может сделать процессоры в 100 раз производительнее
John Pin
20:05
Дайте им лопаты, они новый океан выкопают.
В США заявили, что лётчики ВСУ не могут пройти даже сильно урезанный курс пилотирования F-16
Борис Климов
20:00
Это ты подпрыгнул...
Командование ВМС США экстренно отправило корабли ВМС для прикрытия Майами от АПЛ "Казань"
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем