После презентации Apple собственных моделей искусственного интеллекта и подтверждения того, что ChatGPT будет интегрирован в будущее программное обеспечение, цена акций Apple выросла до нового исторического максимума.
При цене до $207 за акцию оценка Apple выросла почти до $3,176 трлн. Это означает, что компания стоит больше, чем когда-либо прежде и более ценна, чем производитель чипов Nvidia, который недавно занял второе место в соответствующем рейтинге из-за ажиотажа вокруг искусственного интеллекта. Microsoft с оценкой чуть более $3,2 трлн не сильно отстает от Apple.
Это означает, что Apple вернула себе позиции, потерянные в прошлом году. Рейтинг крупнейших компаний мира сейчас выглядит так:
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Хотя Apple, похоже, отстает от Microsoft и Google с точки зрения искусственного интеллекта, команда генерального директора Тима Кука многое сделала правильно. Собственные модели искусственного интеллекта еще не так мощны, как лучшие модели OpenAI (GPT-4o) и Google (Gemini 1.5 Pro), но они по-прежнему близки ко многим лучшим LLM, которые доступны на рынке. И самое главное: они могут работать непосредственно на iPhone, iPad и Mac, не требуя огромных вычислительных мощностей в облаке, включая передачу данных, что является важным плюсом с точки зрения конфиденциальности.
Есть несколько причин, почему Apple, возможно, отстает в техническом плане в сфере LLM, но многое сделала правильно в своей стратегии развития искусственного интеллекта:
- Apple остается конкурентоспособной с Android, тем более что важную роль будет играть Gemini от Google. Функциональность iOS и Android всегда сравнивают, и теперь Apple снова догоняет конкурента.
- Пользователи получат более легкий доступ к самому популярному приложению 2023 года, что позволит Apple дополнительно получать выгоду от платных подписок ChatGPT Plus, поскольку Apple получит долю подписок на приложения.
- В потенциальных ошибках моделей ИИ можно винить OpenAI (или Google). Значит, сохраняется имидж Apple как перфекционистской компании на случай, если модели искусственного интеллекта конкурентов дадут ложные утверждения или исторические ошибки.
- Apple может привлечь пользователей и инвесторов в отношении ИИ, одновременно работая над собственными моделями ИИ. Как только они станут зрелыми, то смогут быть более глубоко интегрированы и лучше позиционированы.
- Microsoft ослаблена тем, что Apple предоставила ведущей компании в области искусственного интеллекта еще одну большую платформу. Это может сделать Copilot от Microsoft менее привлекательным, если GPT-4o будет встроен непосредственно в iPhone и другие устройства Apple.
- Google ежегодно платит Apple 20 миллиардов долларов за ее позицию поисковой системы по умолчанию на iPhone и других компаниях и очень боится ChatGPT. Google теперь вынужден перенести Gemini на iPhone, что может принести Apple финансовую выгоду.
- Apple может указать на защиту данных: пользователи, которым не обязательно нужен ChatGPT, могут использовать LLM на устройстве Apple.
- Для использования функций искусственного интеллекта требуется как минимум iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max или более новые устройства с чипом M1. Это дает потребителям хороший повод перейти на более новое оборудование, хотя в последние годы для этого не было особых причин.