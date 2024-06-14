На фоне критики OpenAI со стороны бывших сотрудников в компанию приходит экс-сотрудник Агенства национальной безопасности (АНБ), специализированный орган в системе министерства обороны США.

OpenAI объявила в четверг, 13 июня, что бывший глава АНБ и генерал в отставке Пол Накасоне присоединится к ее совету директоров, а также к недавно сформированному комитету по безопасности. Пока неизвестно, какой опыт и контакты этот человек принесет в самый известный стартап в области искусственного интеллекта в мире.

Бывший глава АНБ Пол Накасоне

Ожидается, что Накасоне привнесет в совет директоров свой опыт в области кибербезопасности и национальной безопасности благодаря своей работе в качестве главы киберкомандования и во главе АНБ.





«Искусственный интеллект обладает потенциалом оказать огромное положительное влияние на жизнь людей, но он сможет реализовать этот потенциал только в том случае, если эти инновации будут разработаны и внедрены безопасно», — сказал председатель правления OpenAI Брет Тейлор.





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Сенатор Марк Уорнер (демократ) назвал приглашение Накасоне в совет директоров «огромной победой», поскольку у него было бы много предложений после ухода с государственной службы в начале этого года.





«В сообществе безопасности нет никого, кто пользовался бы большим уважением», — сказал Уорнер.

Он подчеркнул, что Накасоне обладает опытом не только в области кибербезопасности в целом, но и конкретно в сфере безопасности выборов и конкуренции с Китаем.

Несколько бывших высокопоставленных сотрудников OpenAI раскритиковали компанию за то, что она ставит скорость внедрения новых продуктов выше безопасности. Ян Лейке, который возглавлял долгосрочную работу компании по обеспечению безопасности под названием Superalignment, покинул компанию в прошлом месяце и раскритиковал OpenAI за то, что она не поддерживает работу своей команды Superalignment.