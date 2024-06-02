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kosmos_news
Первый деревянный спутник планируют запустить на орбиту в сентябре этого года
Устройство массой 1 кг находится в разработке уже 4 года и может стать решением проблемы космического мусора.

В Японии исследователи из Киотского университета уже почти четыре года работают над деревянным спутником. Сейчас разработки продвинулись настолько далеко, что мини-спутник, получивший название LignoSat («Лигносат»), хотят вывести на околоземную орбиту в этом году.
Изображение: KYDPL KYODO 
В сентябре 2024 года спутник кубической формы размером 10х10 см, изготовленный из дерева магнолии и весом почти 1 кг, начнет свой путь на орбиту на борту ракеты SpaceX, сообщает The Japan Times. Первоначально объект будет доставлен из Космического центра Кеннеди в американском штате Флорида на Международную космическую станцию (МКС). Позднее спутник будет выведен на орбиту японским модулем «Кибо» МКС.

Японские исследователи хотят использовать спутник, чтобы выяснить, как такой деревянный объект ведет себя в экстремальных условиях окружающей среды. Это связано с тем, что объекты на орбите Земли должны выдерживать космическое излучение и лучи, испускаемые солнечными вспышками.

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Концепция нового аппарата заключается в том, что проблему космического мусора можно будет лучше решить в долгосрочной перспективе, используя более экологичные материалы, такие как древесина. Однако спутник сделан не полностью из дерева, в него встроены и детали из алюминия. В отличие от обычных металлических спутников, деревянный аппарат полностью сгорит при входе в атмосферу Земли. На орбите такой спутник также имеет преимущество: он не будет блокировать электромагнитные волны от антенн — следовательно, у него могут быть внутренние антенны, а не внешние.

Еще в марте 2022 года японские исследователи проверили, как ведет себя древесина, когда ей приходится справляться с экстремальными условиями, преобладающими на орбите. Для этого они вывели на орбиту с МКС три разных изделия из дерева. Они увидели, что объекты могут без вреда переносить такие явления, как космическое излучение, в течение 10 месяцев. Однако древесина магнолии оказалась самой прочной, поэтому ее затем использовали для создания спутника LignoSat.

В более долгосрочной перспективе исследователи также хотят рассмотреть вопрос о том, можно ли использовать древесину в космосе для создания других конструкций — например, для будущих домов на Луне и Марсе, в которых в какой-то момент люди смогут жить.

#технологии #космос #спутник
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