Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Bloomberg: Недорогой электромобиль Seagull фирмы BYD скоро поступит на рынок Европы
Согласно обновленной информации Bloomberg, у автомобиля Seagull за 20 000 евро есть премиум-функции и два варианта аккумулятора.

Объявление о том, что BYD поставит в Европу свой самый доступный на сегодняшний день электромобиль Seagull, вызвало в начале марта настоящий переполох. С ценой, эквивалентной 9000 евро, BYD оказывает давление на китайский рынок. По данным Bloomberg, компания планирует предложить Seagull на европейский рынок начиная со следующего года, хотя цена в Европе, как ожидается, будет выше.
Изображение: BYD BYD предлагает Seagull в Китае как недорогой вариант электромобиля. Будучи крупнейшим в мире производителем электромобилей в прошлом году, BYD продолжает стремиться расширить свою долю на рынке. Модель будет доступна в Европе в 2025 году, но в доработанном виде. Исполнительный вице-президент BYD Стелла Ли подтвердила испанскому сайту Forococheselectricos, что Seagull будет переработан для европейского рынка. Модель уже продается в Бразилии и Мексике под названием Dolphin Mini.

В настоящее время Seagull доступен в Китае по цене менее 10 000 евро. В Европе стоимость, вероятно, будет значительно дороже. В BYD ожидают, что цена останется ниже 20 000 евро. Это может фундаментально изменить индустрию электромобилей в Европе, поскольку Seagull будет предлагаться по цене, которая на данный момент практически не имеет себе равных в этом сегменте.

реклама

Европейские автопроизводители уже обеспокоены усилением конкуренции со стороны Китая. Возможное введение Евросоюзом карательных пошлин на китайские электромобили может еще больше усугубить ситуацию. Тем не менее отраслевые эксперты рассматривают Seagull как потенциальный поворотный момент в автомобильной промышленности, заставляющий известных производителей переосмыслить свои текущие стратегии.

Seagull, основанный на платформе BYD E-Platform 3.0, отличается независимым дизайном и компактными размерами. Несмотря на привлекательную цену, BYD заявляет, что предлагает «функции премиум-класса», такие как вращающийся сенсорный экран и беспроводная зарядка для смартфонов. Ожидается, что небольшой электромобиль будет предлагаться с вариантом двигателя мощностью 55 кВт (75 л.с.) и иметь запас хода до 405 километров. Seagull также будет доступен с двумя вариантами аккумуляторов, включая натрий-ионный аккумулятор, который не содержит в качестве сырья кобальта, никеля и лития.

Пока неизвестно, по какой цене Seagull в конечном итоге будет предлагаться в Европе и какое влияние этот запуск окажет на европейский рынок электромобилей. Однако благодаря привлекательному сочетанию цены и производительности Seagull может сыграть значительную роль в продвижении электрической мобильности и борьбе с конкуренцией на рынке.

#китай #технологии #электромобили #автомобили #европа #byd
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

По российским аккаунтам Steam прокатилась волна банов (апрель-май 2024 года)
34
Западные эксперты считают, что российское производство чипов отстаёт от американского на 20 лет
70
Специальная версия Nothing Phone (2a) с многоцветной задней панелью выпущена на мировой рынок
+
Литографическая машина ASML с высокой числовой апертурой установила новый рекорд плотности
8
Army Recognition: В зоне проведения СВО появились танки Т-90М с новой антидроновой защитой
+
В Южной Корее арестована бывшая сотрудница SK hynix, передавшая секретную документацию представителям Huawei
1
Обновление One UI 6.1.1 будет включать в себя множество улучшений для камеры Galaxy S24 Ultra
7
На Урале наладили производство режущего инструмента для нужд станкостроения
4
Управляемый снаряд "Краснополь" превратил очередной M1A1 Abrams в металлолом
+
В Google Play 90 приложений с опасным трояном были скачаны более 5 миллионов раз
+
Хакеры использовали бесплатный VPN сервис для создания крупного ботнета
1
В компании Microsoft объяснили, чем Windows 11 лучше Windows 10
16
Huawei представила детские часы 5 Xingyao Edition с офлайн-отслеживанием местоположения
+
Российский fpv-дрон настиг украинский безэкипажный катер-камикадзе и взорвал его
+
Серия Huawei Watch 5 будет оснащена HarmonyOS NEXT
2
На Венере обнаружены действующие вулканы
+
Предварительный образец Ryzen 9000 уступил Core i9-14900K по однопоточной производительности
11
GeForce RTX 5090 Founders Edition займёт два слота и получит два вентилятора
6
Xiaomi готовит к выходу смартфон POCO M6 Plus
+
Morgan Stanley помог Илону Маску дольше скрывать факт покупки крупного пакета акций Twitter
+

Популярные статьи

Как маркетологи Tesla обманывают доверчивых и необразованных покупателей
24
Сколько сегодня стоит мощный игровой ПК для 2К на 5 лет, и почему раньше было дешевле
25
12 самых популярных материнских плат для игровых компьютеров в 2024 году — модели от AMD доминируют
17
Core i7-10700K vs Core i3-14100F – почему мощный процессор никогда не окупится в игровом ПК
51
12 самых продаваемых компьютерных мониторов в 2024 году — разрешение Full HD теряет популярность
25
Всё о новых мини-пк ASUS NUC 14 Pro и ROG NUC - с картинками и большими буквами
3
Обзор и тестирование материнской платы MSI B760 Gaming Plus WIFI
4
США обязались поставить Тайваню новейшее оружие "в отличие от Украины"
10
США намерены разместить на подлодках крылатые ракеты с ядерными зарядами для сдерживания РФ и Китая
10
Обзор сериала Сёгун
1

Сейчас обсуждают

ALFik
19:19
Кому должна? Никому ничего не должны. Будут делать так как выгодно.
Последние данные указывают на то, что RTX 5090 получит 28Gb памяти GDDR7 и 448-битную шину
Артём Николаев
19:17
3k$?
Грядущая видеокарта GeForce RTX 5090 получит 28 Гбайт памяти GDDR7 и 448-битную шину
Блогер
19:09
В источнике 275, так что автор кнопкой промахнулся.
Карта Nvidia RTX 5090 может получить 28 ГБ памяти GDDR7 и шину на 448 бит
Сергей Гончар
19:07
Все верно статья ради статьи. Бред
Итог четырех лет апгрейдов моего игрового ПК или почему компьютер надо покупать целиком и сразу
matocob
19:06
Бизнес-план был реализован ещё в 1990-х. Уничтожить электронику, приборостроение, станкостроение, авиационную промышленность - хороший план для конкурентов. Контролировать, чтобы уничтоженные отрасли ...
Западные эксперты считают, что российское производство чипов отстаёт от американского на 20 лет
Azamat Uraksin
19:04
К 30-му году у всех будут скорее квантовые технологии а мы только тетрис разработаем...
Западные эксперты считают, что российское производство чипов отстаёт от американского на 20 лет
Ivan Mikhailov
19:04
Может и забыли, но про коричневые линии все помнят
Германия и еще 11 стран дает Украине зеленый свет на удары по объектам в России
FelsheR-BANZzZzZz
19:02
Хотят что бы нашим денежное довольствие за подбитый танк сизали?) Типа и так хреновый, а тут еще вы.
CNN: Украинские военные выкатили целый список жалоб на танки Abrams
vl
19:02
Можно ли сборку из готовых комплектов считать производством ? В качестве спасательного круга, да вполне сойдёт, но и только. А индустриализацию проводить надо, это понимают даже обыватели.
Западные эксперты считают, что российское производство чипов отстаёт от американского на 20 лет
Сергей Гончар
19:01
Что интересно во время майнинга 1030 стоила не дёшево в магазинах
Итог четырех лет апгрейдов моего игрового ПК или почему компьютер надо покупать целиком и сразу
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем