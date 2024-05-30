Согласно обновленной информации Bloomberg, у автомобиля Seagull за 20 000 евро есть премиум-функции и два варианта аккумулятора.

Объявление о том, что BYD поставит в Европу свой самый доступный на сегодняшний день электромобиль Seagull, вызвало в начале марта настоящий переполох. С ценой, эквивалентной 9000 евро, BYD оказывает давление на китайский рынок. По данным Bloomberg, компания планирует предложить Seagull на европейский рынок начиная со следующего года, хотя цена в Европе, как ожидается, будет выше.

Изображение: BYD BYD предлагает Seagull в Китае как недорогой вариант электромобиля. Будучи крупнейшим в мире производителем электромобилей в прошлом году, BYD продолжает стремиться расширить свою долю на рынке. Модель будет доступна в Европе в 2025 году, но в доработанном виде. Исполнительный вице-президент BYD Стелла Ли подтвердила испанскому сайту Forococheselectricos, что Seagull будет переработан для европейского рынка. Модель уже продается в Бразилии и Мексике под названием Dolphin Mini.

В настоящее время Seagull доступен в Китае по цене менее 10 000 евро. В Европе стоимость, вероятно, будет значительно дороже. В BYD ожидают, что цена останется ниже 20 000 евро. Это может фундаментально изменить индустрию электромобилей в Европе, поскольку Seagull будет предлагаться по цене, которая на данный момент практически не имеет себе равных в этом сегменте.

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Европейские автопроизводители уже обеспокоены усилением конкуренции со стороны Китая. Возможное введение Евросоюзом карательных пошлин на китайские электромобили может еще больше усугубить ситуацию. Тем не менее отраслевые эксперты рассматривают Seagull как потенциальный поворотный момент в автомобильной промышленности, заставляющий известных производителей переосмыслить свои текущие стратегии.

Seagull, основанный на платформе BYD E-Platform 3.0, отличается независимым дизайном и компактными размерами. Несмотря на привлекательную цену, BYD заявляет, что предлагает «функции премиум-класса», такие как вращающийся сенсорный экран и беспроводная зарядка для смартфонов. Ожидается, что небольшой электромобиль будет предлагаться с вариантом двигателя мощностью 55 кВт (75 л.с.) и иметь запас хода до 405 километров. Seagull также будет доступен с двумя вариантами аккумуляторов, включая натрий-ионный аккумулятор, который не содержит в качестве сырья кобальта, никеля и лития.

Пока неизвестно, по какой цене Seagull в конечном итоге будет предлагаться в Европе и какое влияние этот запуск окажет на европейский рынок электромобилей. Однако благодаря привлекательному сочетанию цены и производительности Seagull может сыграть значительную роль в продвижении электрической мобильности и борьбе с конкуренцией на рынке.